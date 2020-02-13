Панкратов-Черный рассказал, на что ему хватает пенсии

Москва, 13 февраля. Российский актер Александр Панкратов-Черный поделился данными о размере своей пенсии.

Артист сообщил, что его пособие от государства составляет 14 тысяч 860 рублей, но благодаря московской надбавке, установленной столичным мэром Сергеем Собяниным, размер пенсии значительно выше.

«Господин Собянин добавил московским народным артистам по 30 тысяч. Так что у меня 44 тысячи пенсия. Благодаря Собянину. Спасибо ему за это», — заявил Панкратов-Черный.

Однако, по словам актера, он тратит много денег на оплату жилья, поэтому денег хватает только на минимум нужд.

«Хорошо, что еще работаем», — заключил артист.

Ранее о размерах своих пенсий рассказали многие представители отечественного шоу-бизнеса. Так, исполнитель Юрий Лоза получает от государства 12 тысяч рублей, а юморист Евгений Петросян — «двадцать с лишним тысяч». Художественный руководитель «Ералаша» Борис Грачевский рассказал о 27 тысячах пособия, передавало Федеральное агентство новостей.

Вокалист популярной группы «Любэ» Николай Расторгуев уклонился от ответа на вопрос о пенсии, который ему задали журналисты. Музыкант заявил, что не помнит размер своей пенсии и оформлял ли он столичную надбавку. По словам артиста, он собирается «выступать, пока в крышку гроба не забьют последний гвоздь», поэтому жить на пенсию для него неактуально.