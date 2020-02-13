Путин заявил, что попытки переписать историю вредны и имеют «определенный подтекст»

Москва, 13 февраля. Президент России Владимир Путин заявил, что попытки переписать историю вредны и имеют под собой определенный подтекст, который «рассчитан на завтрашний день». Об этом глава государства сказал в ходе встречи с рабочей группой по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию.

«Попытки переписать историю вредны и конечно, имеют определенный подтекст, они рассчитаны не на сегодняшний, а на завтрашний день, это очевидный факт», — заявил Путин.

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова ранее выразила обеспокоенность в связи с попытками других стран переписать историю. Она напомнила, что не так давно весь мир склонял головы перед бойцами Красной армии, которые освободили Освенцим.

Например, в 2005 году президент Польши вручил выжившим героям-освободителям государственные награды. Он тогда подчеркнул, что поляки помнят о подвиге советского народа, который внес огромный вклад в победу над нацизмом. Сейчас в Варшаве звучат совершенно абсурдные заявления. Кроме того, подобные заявления звучат и на Украине. Президент страны Владимир Зеленский во время визита в Польшу обвинил Советский Союз в развязывании Второй мировой войны и организации Холокоста.