Путин назвал число поступивших поправок к конституции серьезным вызовом

Москва, 13 февраля. Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что уже поступило более чем полтысячи проектов поправок в конституцию. По словам российского лидера, это серьезный вызов.

«Понимаю, начав работу над поправками в конституцию, вы почувствовали, насколько люди активно реагируют, да и количество поправок, их уже по-моему поступило, проектов поправок, свыше пятисот», — сказал глава российского государства во время встречи с рабочей группой по подготовке предложений о внесении поправок в основной закон.

Путин назвал это «серьезным вызовом».

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что в четверг Путин встретится с членами группы по подготовке поправок в Конституцию РФ. По словам официального представителя Кремля, это станет «центральным событием дня».

Напомним, Путин 15 января 2020 года выступил с посланием к Федеральному собранию, в котором предложил целый ряд социальных и административных реформ, требующих внесения некоторых поправок в конституцию. Для обсуждения и подготовки изменений была сформирована специальная рабочая группа. Планируется, что подготовленные ею предложения сперва будут вынесены на утверждение в Госдуму, а затем — на всероссийское голосование. Законопроект был единогласно принят Госдумой в первом чтении 23 января нынешнего года.