День проведения референдума по конституции станет выходным

Москва, 13 февраля. Президент РФ Владимир Путин заявил, что голосование по изменению конституции должно состояться в будний день, который будет объявлен выходным. При этом глава государства отметил, что появление дополнительного выходного дня впоследствии не будет компенсироваться за счет сокращения первомайских или новогодних праздников.

«В рабочий день — это правильно, но только его надо объявить выходным. Я обращу особое внимание правительства, чтобы этот выходной день не вытащили из каких-нибудь праздников», — пояснил Путин.

Президент также назвал допустимым перенос даты рассмотрения поправок в конституцию во втором чтении Госдумы, однако подчеркнул, что бесконечно затягивать данный вопрос нельзя.

О том, что второй чтение может быть отложено, стало известно еще в конце января. Фракции внесли слишком много предложений, что потребовало дополнительного изучения законопроекта. По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, второе чтение может состояться в конце февраля или в начале марта.

Напомним, что в январе президент РФ Владимир Путин обратился с посланием к Федеральному собранию, в котором инициировал ряд социальных и административных реформ, которые требуют внесения поправок в Конституцию РФ. Для обсуждения и подготовки поправок была создана специальная рабочая группа. Предполагается, что подготовленные ею предложения сперва будут вынесены на утверждение в парламент, а затем — на всероссийское голосование. И только после этого поправки подпишет президент.

Члены рабочей группы получили уже около 100 поправок. Законопроект о поправке к конституции был единогласно принят Госдумой в первом чтении 23 января.