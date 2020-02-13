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Провалы января обрушили рейтинг украинской власти

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Провалы января обрушили рейтинг украинской власти
Украинские социологи презентовали в Киеве результаты свежих опросов по поводу популярности правительства и правящей партии, констатировав, что народная поддержка действующей власти неуклонно падает. По мнению политологов, это обусловлено как внутренней «грызней» между властными кланами, так и целым рядом внешнеполитических провалов. Корреспондент Федерального агентства новостей передает из украинской столицы.  

Как сообщил киевским массмедиа глава Центра общественных исследований «Украинский меридиан» Дмитрий Левусь, соцопрос показал, что у нынешнего состава кабмина и его руководителя полностью отрицательное «сальдо» по рейтингам последних месяцев. После полугода работы правительства сторонников у Алексея Гончарука и его министров стало втрое меньше, чем противников. Так, сегодня полностью доверяют премьеру всего 23,5% опрошенных, не доверяют 65,5%. Похожая пропорция и по кабмину в целом, а также по Раде, в которой верховенствует партия «Слуга народа».

Как сообщил украинский социолог-аналитик Владимир Косенко, в падении народной поддержки отразились последние скандалы вокруг правительства. Например, истории с зарплатами по 300–500 тысяч гривен министрам и их замам, а также «слитые» неизвестными в Сеть аудиозаписи, на которых Гончарук и его команда показывают себя профанами в экономике. «Гончарукгейт» продемонстировал слабость позиции президента, который не смог уволить премьера после громкого скандала, считает эксперт. Несмотря на то, что он на аудиозаписях отпускал в адрес Владимира Зеленского весьма нелестные замечания, мол, «президент ничего не понимает в экономике», Гончаруку все это сошло с рук. Да и о своих способностях в экономике глава кабмина признавался, что он «полный профан».

Исследование «Украинского меридиана» зафиксировало, что об этом скандале знают почти 70% опрошенных украинцев, из которых около 40% стали хуже относиться к Гончаруку. Еще сильнее опустила рейтинги власти история с космическими зарплатами в правительстве. Более 90% опрошенных слышали о нем, из них 60% заявили, что их отношение к министрам и премьеру «ухудшилось». Более 50% жителей страны считают, что зарплата министра не должна превышать средний доход обычного работающего украинца более чем в 2-3 раза.

Провалы января обрушили рейтинг украинской власти

Социологи констатировали падение популярности партии «Слуга народа». Если на июльских выборах в Верховную раду за «слуг» проголосовали 43% украинцев, то сейчас готовы отдать свои голоса 38,9%. Как сообщил киевский политолог Тарас Семенюк, ощутимо вырос рейтинг партии «Оппозиционная платформа — За жизнь»: с 13% летом до 14,8% сейчас. Рост ее поддержки он объяснил разочарованием тех избирателей «Слуги народа», которые жаждут окончания войны в Донбассе и установления мира с Россией. Как следствие, выросли и рейтинги оппозиционных партий — «Евросолидарности» экс-президента Украины Петра Порошенко и «Батькивщины» Юлии Тимошенко — с 8% на июльских выборах до 10% сейчас. А вот рейтинг партии «Голос» певца Святослава Вакарчука скатился с 5,8% до 4,4%. В итоге, сообщили эксперты, если бы новые выборы состоялись сейчас, то в Раду попали бы всего четыре партии.  

По мнению главы аналитического центра «Третий сектор» Андрея Золотарева, нынешняя украинская власть, изначально получив огромную популярность, стала терять ее не из-за происков оппонентов, а из-за «внутривидовой борьбы», за которой стоят неуемные персональные амбиции ее членов.

«Скандал с «пленками Гончарука» на поверку оказался неудачной попыткой слить премьер-министра, организованной частью элит. Они хотели продвинуть на этот пост Юрия Витренко, замглавы совета директоров «Нафтогаза», — считает эксперт. — Однако в последний момент он вышел из всех договоренностей, так как, по слухам, все же получил свои 14 млн долларов премии за выплаченные «Газпромом» Украине 3 млрд долларов штрафа. Видимо, он посчитал, что ему и так хорошо живется, без огромной ответственности на посту премьера. В итоге опубликованные записи лишь повысили недоверие украинцев к Гончаруку и рикошетом ударили по Зеленскому».

Провалы января обрушили рейтинг украинской власти

Золотарев отметил, что 2019-й закончился для президента на оптимистичной ноте и событийный ряд работал на повышение рейтинга Зеленского.

«В конце декабря состоялся успешный обмен пленными в формате «всех на всех», между РФ и Украиной была заключена новая газовая сделка, удачно «зашло» и нестандартное новогоднее обращение президента, — перечисляет он. — Поэтому на активно циркулировавшие в политикуме слухи о жестком противостоянии на Банковой между [бывшим руководителем офиса президента Украины Андреем] Богданом и [новым главой офиса Андреем] Ермаком особо внимания никто не обратил. И, как выяснилось, зря — именно тогда окончательно сложились предпосылки для нынешней отставки Богдана. Зеленскому странно было мириться с ситуацией, когда глава его офиса более месяца практически отсутствовал на работе, а администрация оставалась без оперативного управления. В конечном счете Богдану не простили подобной халатности».   

Провалы января обрушили рейтинг украинской власти

Аналитик считает падение рейтингов власти прямым следствием целого ряда внешнеполитических провалов команды Зеленского.

«В начале года произошло сразу несколько ситуаций, в ходе которых простым украинцам было неудобно, а то и вовсе стыдно за свою власть. Все началось с дорогостоящей «отпускной» поездки Зеленского в Оман, а также ситуации вокруг сбитого в Иране украинского «Боинга». Впрочем, эти события не принесли существенного негатива президенту в глазах жителей страны. Однако затем последовали события, обернувшиеся для власти серьезными неприятностями. В первую очередь это Польша — там была крайне неудачная подборка тезисов для выступления Зеленского на совместном с польским лидером мероприятии, посвященном 75-летию освобождения Освенцима. Акценты, расставленные украинским главой в его речи, фактически возлагают равную ответственность за развязывание Второй мировой войны на Адольфа Гитлера и Иосифа Сталина».

Провалы января обрушили рейтинг украинской власти

По мнению политолога, поездка первых лиц Украины на международный экономический форум в Давос тоже стала «полным провалом власти».  

«Были подготовлены крайне неубедительные аргументы для крупного международного бизнеса, чтобы тот инвестировал в Киев, — с «нянями» и прочими дурацкими фишками, вложенными в уста Зеленского. И вообще, лидер Украины, выступающий при пустом зале, — это маркер полной неэффективности работы его команды, — отметил он. — Крайне неприятное впечатление произвели и «иерусалимские маневры» властной команды. Изначально было ясно, что это мероприятие полностью заточено под [президента России] Владимира Путина и [премьер-министра Израиля] Биньямина Нетаньяху. В итоге экспромт с пригласительными билетами в «Яд-Вашем», а также отказ Путина встречаться с Зеленским стали явными внешнеполитическими провалами».

Ударила по популярности власти и скандальная публикация в New York Times, считает эксперт. Свидетельские показания в Конгрессе США, данные участниками процедуры импичмента Дональда Трампа и «Украиногейта», подтвердили, что именно помощник президента (а ныне руководитель его офиса. — Прим. ФАН) Андрей Ермак убедил Владимира Зеленского не лишать Виталия Кличко должности главы КГГА. Оказалось, что полностью не отстранять его от власти попросили Киев влиятельные люди в Америке. По данным свидетелей, озвученным в конгрессе, об этом Ермака лично просил адвокат лидера США Рудольф Джулиани, причем как раз в тот момент, когда на Банковой готовился указ президента на увольнение Кличко со всех должностей.

Провалы января обрушили рейтинг украинской власти

«Конечно, последние рейтинги Зеленского по-прежнему феноменально высоки для любого украинского политика. Но свежая социология по популярности Гончарука и всего кабмина — это явный сигнал тревоги и для президента, — говорит Золотарев. — Именно бесконечные междоусобицы в «команде Зе», а также грубые ошибки во внешней политике могут обернуться для власти новыми рейтинговыми потерями. Поэтому весь вопрос — в том, сделает ли власть практические выводы из уроков января. Как известно, «у победы всегда много отцов, а поражения — всегда сироты». Но в ситуации с украинской властью это правило, похоже, не работает».

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