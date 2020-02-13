Провалы января обрушили рейтинг украинской власти



Украинские социологи презентовали в Киеве результаты свежих опросов по поводу популярности правительства и правящей партии, констатировав, что народная поддержка действующей власти неуклонно падает. По мнению политологов, это обусловлено как внутренней «грызней» между властными кланами, так и целым рядом внешнеполитических провалов. Корреспондент Федерального агентства новостей передает из украинской столицы.

Как сообщил киевским массмедиа глава Центра общественных исследований «Украинский меридиан» Дмитрий Левусь, соцопрос показал, что у нынешнего состава кабмина и его руководителя полностью отрицательное «сальдо» по рейтингам последних месяцев. После полугода работы правительства сторонников у Алексея Гончарука и его министров стало втрое меньше, чем противников. Так, сегодня полностью доверяют премьеру всего 23,5% опрошенных, не доверяют 65,5%. Похожая пропорция и по кабмину в целом, а также по Раде, в которой верховенствует партия «Слуга народа».

Как сообщил украинский социолог-аналитик Владимир Косенко, в падении народной поддержки отразились последние скандалы вокруг правительства. Например, истории с зарплатами по 300–500 тысяч гривен министрам и их замам, а также «слитые» неизвестными в Сеть аудиозаписи, на которых Гончарук и его команда показывают себя профанами в экономике. «Гончарукгейт» продемонстировал слабость позиции президента, который не смог уволить премьера после громкого скандала, считает эксперт. Несмотря на то, что он на аудиозаписях отпускал в адрес Владимира Зеленского весьма нелестные замечания, мол, «президент ничего не понимает в экономике», Гончаруку все это сошло с рук. Да и о своих способностях в экономике глава кабмина признавался, что он «полный профан».

Исследование «Украинского меридиана» зафиксировало, что об этом скандале знают почти 70% опрошенных украинцев, из которых около 40% стали хуже относиться к Гончаруку. Еще сильнее опустила рейтинги власти история с космическими зарплатами в правительстве. Более 90% опрошенных слышали о нем, из них 60% заявили, что их отношение к министрам и премьеру «ухудшилось». Более 50% жителей страны считают, что зарплата министра не должна превышать средний доход обычного работающего украинца более чем в 2-3 раза.

Социологи констатировали падение популярности партии «Слуга народа». Если на июльских выборах в Верховную раду за «слуг» проголосовали 43% украинцев, то сейчас готовы отдать свои голоса 38,9%. Как сообщил киевский политолог Тарас Семенюк, ощутимо вырос рейтинг партии «Оппозиционная платформа — За жизнь»: с 13% летом до 14,8% сейчас. Рост ее поддержки он объяснил разочарованием тех избирателей «Слуги народа», которые жаждут окончания войны в Донбассе и установления мира с Россией. Как следствие, выросли и рейтинги оппозиционных партий — «Евросолидарности» экс-президента Украины Петра Порошенко и «Батькивщины» Юлии Тимошенко — с 8% на июльских выборах до 10% сейчас. А вот рейтинг партии «Голос» певца Святослава Вакарчука скатился с 5,8% до 4,4%. В итоге, сообщили эксперты, если бы новые выборы состоялись сейчас, то в Раду попали бы всего четыре партии.

По мнению главы аналитического центра «Третий сектор» Андрея Золотарева, нынешняя украинская власть, изначально получив огромную популярность, стала терять ее не из-за происков оппонентов, а из-за «внутривидовой борьбы», за которой стоят неуемные персональные амбиции ее членов.

«Скандал с «пленками Гончарука» на поверку оказался неудачной попыткой слить премьер-министра, организованной частью элит. Они хотели продвинуть на этот пост Юрия Витренко, замглавы совета директоров «Нафтогаза», — считает эксперт. — Однако в последний момент он вышел из всех договоренностей, так как, по слухам, все же получил свои 14 млн долларов премии за выплаченные «Газпромом» Украине 3 млрд долларов штрафа. Видимо, он посчитал, что ему и так хорошо живется, без огромной ответственности на посту премьера. В итоге опубликованные записи лишь повысили недоверие украинцев к Гончаруку и рикошетом ударили по Зеленскому».

Золотарев отметил, что 2019-й закончился для президента на оптимистичной ноте и событийный ряд работал на повышение рейтинга Зеленского.

«В конце декабря состоялся успешный обмен пленными в формате «всех на всех», между РФ и Украиной была заключена новая газовая сделка, удачно «зашло» и нестандартное новогоднее обращение президента, — перечисляет он. — Поэтому на активно циркулировавшие в политикуме слухи о жестком противостоянии на Банковой между [бывшим руководителем офиса президента Украины Андреем] Богданом и [новым главой офиса Андреем] Ермаком особо внимания никто не обратил. И, как выяснилось, зря — именно тогда окончательно сложились предпосылки для нынешней отставки Богдана. Зеленскому странно было мириться с ситуацией, когда глава его офиса более месяца практически отсутствовал на работе, а администрация оставалась без оперативного управления. В конечном счете Богдану не простили подобной халатности».

Аналитик считает падение рейтингов власти прямым следствием целого ряда внешнеполитических провалов команды Зеленского.

«В начале года произошло сразу несколько ситуаций, в ходе которых простым украинцам было неудобно, а то и вовсе стыдно за свою власть. Все началось с дорогостоящей «отпускной» поездки Зеленского в Оман, а также ситуации вокруг сбитого в Иране украинского «Боинга». Впрочем, эти события не принесли существенного негатива президенту в глазах жителей страны. Однако затем последовали события, обернувшиеся для власти серьезными неприятностями. В первую очередь это Польша — там была крайне неудачная подборка тезисов для выступления Зеленского на совместном с польским лидером мероприятии, посвященном 75-летию освобождения Освенцима. Акценты, расставленные украинским главой в его речи, фактически возлагают равную ответственность за развязывание Второй мировой войны на Адольфа Гитлера и Иосифа Сталина».

По мнению политолога, поездка первых лиц Украины на международный экономический форум в Давос тоже стала «полным провалом власти».

«Были подготовлены крайне неубедительные аргументы для крупного международного бизнеса, чтобы тот инвестировал в Киев, — с «нянями» и прочими дурацкими фишками, вложенными в уста Зеленского. И вообще, лидер Украины, выступающий при пустом зале, — это маркер полной неэффективности работы его команды, — отметил он. — Крайне неприятное впечатление произвели и «иерусалимские маневры» властной команды. Изначально было ясно, что это мероприятие полностью заточено под [президента России] Владимира Путина и [премьер-министра Израиля] Биньямина Нетаньяху. В итоге экспромт с пригласительными билетами в «Яд-Вашем», а также отказ Путина встречаться с Зеленским стали явными внешнеполитическими провалами».

Ударила по популярности власти и скандальная публикация в New York Times, считает эксперт. Свидетельские показания в Конгрессе США, данные участниками процедуры импичмента Дональда Трампа и «Украиногейта», подтвердили, что именно помощник президента (а ныне руководитель его офиса. — Прим. ФАН) Андрей Ермак убедил Владимира Зеленского не лишать Виталия Кличко должности главы КГГА. Оказалось, что полностью не отстранять его от власти попросили Киев влиятельные люди в Америке. По данным свидетелей, озвученным в конгрессе, об этом Ермака лично просил адвокат лидера США Рудольф Джулиани, причем как раз в тот момент, когда на Банковой готовился указ президента на увольнение Кличко со всех должностей.