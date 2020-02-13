Путин пошутил про «полбанки», говоря о сложных формулировках поправок в конституцию

Москва, 13 февраля. Президент РФ Владимир Путин пошутил по поводу сложных формулировок по оформлению поправок к конституции. На встрече с рабочей группой по подготовке поправок глава государства обратил внимание, что эти формулировки тяжело воспринимать на слух.

Комментируя выступление сенатора Андрея Клишаса, Путин напомнил, что сам он юрист по базовому образованию.

«Но это очень сложно и юристу слушать. Как у нас в народе говорят, без полбанки не разберешься. Это отдельное испытание», — пошутил президент.

Глава государства добавил, что готов рассмотреть все поправки, поскольку их предлагают эксперты. При этом Путин подчеркнул, что изменения не должны идти вразрез с основным законом.

Напомним, президент РФ анонсировал поправки к конституции во время выступления перед Федеральным собранием 15 января. Глава государства подчеркнул, что в конституции необходимо закрепить положения об индексации пенсий и о том, что минимальный размер оплаты труда не может быть ниже прожиточного минимума. Кроме того, Путин предложил запретить иметь иностранное гражданство лицам, занимающим высокие должности на госслужбе. Также президент поручил провести голосование по всему пакету поправок, чтобы узнать мнение россиян об изменениях.

Для подготовки поправок по указу президента была создана рабочая группа. Ее членами стали общественные деятели, депутаты и сенаторы.