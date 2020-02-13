У посольства Ливии стартовали пикеты с требованием отпустить российских граждан. ФАН-ТВ

С сегодняшнего дня в Москве у посольства Ливии стартовали бессрочные пикеты за освобождение россиян из тюрьмы в Триполи. Одиночные пикеты продлятся до тех пор, пока власти страны не обратят внимание на беспредел, который происходит под управлением Правительства национального согласия.

Еще в мае 2019 года сотрудники Фонда защиты национальных ценностей Максим Шугалей и Самер Хасан Али Суэйфан, занимавшиеся в Ливии изучением культурной, политической и социологической ситуации, незаконно оказались в тюрьме Ливии. На протяжении 10 месяцев к россиянам применяются пытки.

«Я не мог сюда не прийти. И Максим, и Самир — мои друзья, мои коллеги. Они уже 9 месяцев содержатся в нечеловеческих условиях в тюрьме Митига, это неофициальная тюрьма. Им не предъявлено никаких обвинений, адвокат, который работает с ними, до сих пор не видел никакого юридического дела, никакого обвинительного акта в их отношении», — считает Александр Прокофьев, социолог.

19 января в Берлине проходила международная конференция по мирному урегулированию в Ливии, в которой участвовал глава правительства национального согласия Файез Саррадж. По итогам мероприятия было принято решение обеспечить освобождение незаконно задержанных узников ливийских тюрем. Однако россияне до сих пор незаконно удерживаются в неофициальной тюрьме.

«Сегодня исполняется месяц с того дня, когда в Москве по инициативе России, собрались конфликтующие стороны Ливии для того, чтобы установить мир в этой истерзанной стране. И все бы получилось, если не позиция западных «партнеров», их интересует продолжение конфликта. В Берлинском коммюнике огромными буквами написано в 45 пункте требование отпустить всех незаконно удерживаемых в ливийских тюрьмах. И это российские граждане Максим Шугалей и Самер Хасан Али Суэйфан», — сказал Александр Малькевич, президент Фонда защиты национальных ценностей.