Facebook вслед за Twitter оштрафовали за нарушение российского законодательства

Москва, 13 февраля. Мировой суд Таганского района Москвы оштрафовал американскую компанию Facebook на 4 млн рублей за отказ перенести серверы с данными пользователей в Россию. Об этом сообщил корреспондент Федерального агентства новостей из зала суда.

В четверг суд рассмотрел протоколы об административном правонарушении в отношении Twitter и Facebook, составленные за отказ компаний локализовать базы данных россиян на территории РФ.

«Суд постановил признать Facebook виновным по ч. 8 ст. 13.11 Кодекса об административных правонарушениях («Нарушение законодательства Российской Федерации в области персональных данных») и назначить штраф в размере 4 млн рублей», ― заявила судья.

Ранее аналогичное решение суд принял в отношении Twitter. Назначенный штраф компании должны выплатить в течение 60 дней.

Роскомнадзор завел административное производство против Facebook и Twitter, которые в обозначенный срок не предоставили отчет о локализации. Отказ локализовать данные российских пользователей на территории РФ нарушает законодательство. Согласно закону о персональных данных, действующему с 1 сентября 2015 года, личные данные россиян должны храниться на территории РФ. Ресурсы, игнорирующие правило, на основании решения суда будут вноситься Роскомнадзором в специальный реестр и блокироваться.

Стоит отметить, что Facebook уже уличали в нарушении российского законодательства. Так, например, соцсеть нарушила день тишины во время выборов в России и позволила размещать информацию с предвыборной агитацией. Политический обозреватель МИА «Россия сегодня» Владимир Корнилов отметил, что из средства общения Facebook превратилась в политический инструмент с жесткой модерацией и цензурой по отношению ко всей «неудобной» информации.

Кроме того, Facebook многократно уличали в сливе данных пользователей. Соцсетью чаще всего пользовались злоумышленники, желающие незаконным способом добыть личные данные.