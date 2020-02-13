Социологи выяснили, как изменилось отношение россиян и украинцев друг к другу

Киев, 13 февраля. Более 50% россиян и 48% украинцев выступают за то, чтобы границы РФ и Украины были открытыми. К такому выводу пришли эксперты Киевского международного института социологии и Левада-центра (внесен в реестр иноагентов в России).

Согласно результатам, которые социологи получили в ходе исследований, 42% граждан России относятся к украинцам положительно, а у 47% респондентов отношение негативное. На Украине о своем хорошем отношении к России заявили 49% респондентов, 39% человек признались, что относятся к россиянам плохо.

Высказались участники опроса и о введении визового режима между двумя странами. За визы и таможни выступают 26% россиян и 40% украинцев. Большинство опрошенных (56% граждан РФ, 48% украинцев) уверены, что два государства должны быть независимыми и дружественными, с открытыми границами.

Замдиректора «Левада-центра» Денис Волков отметил, что в прошлом году отношения россиян и украинцев друг к другу было лучше. Он связал это с избранием нового президента Украины Владимира Зеленского. Однако теперь эффект новизны прошел, а проблемы в отношениях Москвы и Киева остались, сообщает «ФедералПресс».

Опрос среди россиян был проведен 23-29 января. В нем приняли участие 1 тыс. 603 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. КМИС проводил исследование среди украинцев в декабре прошлого года.