«Газпром» чувствует поддержку «Северного потока – 2» в ЕС

Лондон, 13 февраля. «Газпром» чувствует поддержку строительства газопровода «Северный поток – 2» со стороны инвесторов и среди европейских правительств. Об этом заявила руководитель дочерней компании «Газпром экспорт» Елена Бурмистрова.

Выступая на дне инвестора «Газпрома», она отметила «колоссальную поддержку со стороны финансовых инвесторов» «Северного потока – 2».

«Мы видим, что правительства европейских стран, которые заинтересованы в этом проекте, продолжают переговоры со своими коллегами за океаном на всех уровнях», — заявила Бурмистрова.

По ее словам, «это дает предпосылки верить в лучшее для всех». Кроме того, Бурмистрова добавила, что строительство газопровода важно для энергобезопасности Европы, и в реализации проекта заинтересованы обе стороны.

«Я думаю, что вы наблюдали и встречи на уровне руководства Германии в конце прошлого года, и так далее. Поэтому Европа также предпринимает все необходимые усилия для того, чтобы этот проект ускорить», — рассказала представитель «Газпрома».

В презентации российском компании, представленной на дне инвестора в качестве срока запуска газопровода в эксплуатацию был указан конец 2020 года.

«Северный поток — 2» представляет собой две нитки газопровода, проложенных по дну Балтийского моря, по ним российских газ будет поставляться в европейские страны.