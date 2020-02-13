Историк Плоткин напомнил, что Россия расплачивалась с США за ленд-лиз до 1998 года

Санкт-Петербург, 13 февраля. США оказали СССР большую помощь законом о ленд-лизе, которую преуменьшать нельзя. Такое мнение высказал в четверг сотрудник университета имени Герцена, кандидат исторических наук Константин Плоткин.

«Все ожидали, что поставки для СССР будут выборочными, а получили щедрую помощь. В августе 1941 года Сталин и Черчилль подписали Атлантическую хартию. Там был пункт о территориях, который не устраивал Сталина. Он присоединился к документу с оговоркой», — рассказал историк, выступая на пресс-конференции Медиагруппы «Патриот».

В то же время он отметил, что между союзниками были некоторые разногласия. Так, например, 8 марта 1943 года США выразили разочарование в связи с тем, что СССР не информирует население о ленд-лизе так широко, как хотелось бы Вашингтону. По мнению американцев, иностранная помощь плохо освещалась в советской пропаганде.

По словам Плоткина, СССР внес огромный вклад в победу над нацистской Германией, однако без ленд-лиза война могла продолжаться не 4 года, а 5-6 лет, и потерь было бы еще больше. Однако помощь была не бесплатной.

СССР был вынужден вернуть неиспользованные поставки или компенсировать их деньгами. Сразу же после окончания войны страна начала возвращать американскую технику, которую в США пускали на переплавку. Во время холодной войны Советский Союз приостанавливал выплаты, однако после разрядки вновь возобновил. Окончательно от долгов по ленд-лизу Москва избавилась лишь в 1998 году.

Отметим, что ленд-лиз распространялся не только на СССР, но и на других союзников. В рамках данной программы США поставляли боеприпасы, технику, продовольствие, медицинское оборудование, лекарства и нефтепродукты. Общая стоимость программы составила 50,1 млрд долларов (примерно 750 млрд долларов по ценам 2018 года). При этом Великобритания получила помощь на 31,4 млрд долларов, СССР — на 11,3 млрд долларов, Франция — на 3,2 млрд долларов, Китай — на 1,6 млрд долларов.