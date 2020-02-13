Турция направляет войска в Идлиб для помощи боевикам

Анкара, 13 февраля. Анкара направляет войска в сирийский Идлиб для осуществления контроля над этим регионом. Об этом заявил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар.

По его словам, Турция направляет «дополнительные войска в Идлиб, чтобы поддерживать режим прекращения огня и контролировать регион». Слова Акар приводит «Анатолийское агентство».

«Мы будем использовать военную силу против тех, кто нарушает режим прекращения огня, в том числе против радикалов», — сказал Хулуси Акар.

В ночь на 3 февраля военнослужащие Турции начали передвижение в Идлибской зоне деэскалации без уведомления об этом других сторон. В итоге солдаты попали под обстрел, подразделения сирийской армии приняли их за террористов. Ситуация повторилась 10 февраля, пятеро турецких военных погибли.

Представитель МИД России Мария Захарова заявила, что обострение ситуации в сирийском Идлибе обусловлено невыполнением Турцией ранее достигнутых договоренностей. Она подчеркнула, что Москва придерживается договоренностей по Сирии и готова продолжать взаимодействие с турецкой стороной. Захарова призвала сделать все возможное для того, чтобы снизить эскалацию в сирийском Идлибе.

Подчеркнем, Анкара поддерживает некоторых боевиков в Идлибе. Официальный Дамаск считает присутствие турецких сил на своей территории незаконным и приравнивает это к военному вторжению. Турция не выполняет двусторонние договоренности, которые были достигнуты по итогам встречи президентов России и Турции 17 сентября 2018 года в Сочи.