Москва, 13 февраля. Президент РФ Владимир Путин дал совет о работе над поправками в Конституцию РФ. Глава государства призвал выверять каждое слово предлагаемых изменений.

«Чрезвычайно важно здесь выверить каждое слово, каждую букву, каждую запятую, но при этом не выхолостить все, что было создано, прямо скажем, трудом всего нашего народа и закреплено в действующей конституции. Ничего не потерять, а наоборот, ответить на вызовы времени сегодняшнего дня», — заявил Путин на встрече с рабочей группой по подготовке поправок в Конституцию РФ.

Президент РФ отметил, что не все из предложенных 500 поправок попадут в конституцию. Глава государства подчеркнул, что все предложения граждан и общественных организаций, которые не будут отмечены в конституции, будут проанализированы в парламенте и правительстве.

Глава думского комитета по госстроительству и законодательству, сопредседатель рабочей группы по изменениям в основной закон Павел Крашенинников отметил, что при принятии поправок изменения претерпят около 50 законодательных актов.

В январе текущего года президент РФ обратился с посланием к Федеральному собранию, в котором инициировал ряд социальных и административных реформ, которые требуют внесения поправок в конституцию. Для обсуждения и подготовки корректировок была сформирована специальная рабочая группа. Ожидается, что подготовленные ею инициативы и предложения сначала будут вынесены на ратификацию в парламент, а затем — на всероссийское голосование. После чего, как предполагается, поправки подпишет президент.

Ранее Путин заявил, что предложенные им поправки к основному законы продиктованы жизнью. По его словам, его радует, что дискуссия по поправкам в конституцию «разворачивается широким фронтом».