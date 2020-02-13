Фуркад ответил на обвинения Резцовой в медицинской поддержке

Москва, 13 февраля. За несколько часов до старта первенства мира по биатлону конфликт вспыхнул между лидером французской сборной Мартеном Фуркадом и легендарной советской биатлонисткой, трехкратной олимпийской чемпионкой Анфисой Резцовой.

Так, 55-летняя Резцова в беседе с журналистами предположила, что достижения Фуркада, а также норвежских спортсменов, связаны с поддержкой со стороны медиков. Она отметила огромный талант француза и назвала его великим спортсменом.

«Но он все равно получает какую-то медицинскую поддержку. То же самое могу сказать о норвежцах», — заявила Резцова.

Фуркад оперативно отреагировал на заявление Резцовой.

«Hopefully not all the former athletes become senile. That one does (Надеюсь, что не все бывшие спортсмены выжили из ума, как Резцова. — Прим. ФАН)», — написал Мартен в своем Twitter-аккаунте.

Напомним, в середине января 2020 года российский биатлонист Александр Логинов сообщил, что готов лично встретиться и поговорить с Фуркадом. Россиянин победил на прошедшей в рамках четвертого этапа Кубка мира в немецком Оберхофе спринтерской гонке. Многократный олимпийский чемпион Фуркад назвал победу россиянина «позором». Кроме того, француз потребовал извиниться за допинг.