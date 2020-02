Фуркад ответил на обвинения Резцовой в медицинской поддержке

Москва, 13 февраля. За несколько часов до старта первенства мира по биатлону конфликт вспыхнул между лидером французской сборной Мартеном Фуркадом и легендарной советской биатлонисткой, трехкратной олимпийской чемпионкой Анфисой Резцовой.

Так, 55-летняя Резцова в беседе с журналистами предположила, что достижения Фуркада, а также норвежских спортсменов, связаны с поддержкой со стороны медиков. Она отметила огромный талант француза и назвала его великим спортсменом.

Фуркад оперативно отреагировал на заявление Резцовой.

«Hopefully not all the former athletes become senile. That one does (Надеюсь, что не все бывшие спортсмены выжили из ума, как Резцова. — Прим. ФАН)», — написал Мартен в своем Twitter-аккаунте.