Агрессивная риторика Турции против Сирии направлена на спасение террористов в Идлибе

Турция при помощи агрессивной риторики пытается остановить операцию сирийской армии против террористов в Идлибе, сохранив напряженность в регионе. Подробности — в материале Федерального агентства новостей.

Сотрудники Министерства обороны России ответили вчера на заявления, сделанные президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в адрес Москвы и официального Дамаска. В Минобороны РФ опровергли, что российские или сирийские силы наносили удары по мирным жителям в провинции Идлиб. Также было замечено, что реальную угрозу для стабильности в регионе представляет политика Турции на севере Сирии, включая поставки вооружения различным бандформированиям.

Операция «Заря в Идлибе»

Ранее правительственные войска Сирии вынуждены были возобновить приостановленную 9 января операцию «Заря в Идлибе», начав наступление сразу по двум направлениям на позиции террористов на юго-востоке Идлиба и на западе Алеппо после многочисленных провокаций со стороны боевиков.

Однако Эрдоган пытается выставить сирийскую армию агрессором, которая действует против мирных жителей, проживающих на севере страны. В своем вчерашнем заявлении глава Турции умудрился обвинить РФ и Сирию в невыполнении сочинских соглашений, что несколько удивительно, учитывая бездействие Анкары в рамках взятых на себя обязательств.

Поддержка Турцией боевиков на северо-западе Сирии

Усугубляет сложившуюся в Идлибе ситуацию, как заявляют в Минобороны, поставки Анкарой через несколько оборудованных приграничных КПП оружия и боеприпасов, которые позже достаются протурецким бандформированиям, включая и террористов коалиции «Хайят Тахрир аш-Шам», фактически возглавляемой выходцами из запрещенной в РФ «Джебхат ан-Нусры»1.

Помимо военной помощи террористам, Турция направляет в Идлиб колонны своей бронетехники вместе с войсками, которые прикрывают позиции террористов.

Накануне Минобороны опубликовало снятое с беспилотника видео, на котором отчетливо видно перемещение колонны турецкой бронетехники в Идлибе.

Отказ Турции выполнять соглашения по Идлибу

Анкара ведет довольно агрессивную политику в Идлибе, которая противоположна заявлениям турецкого правительства по ситуации в этой сирийской провинции. Турция призывает стороны к выполнению достигнутых ранее соглашений, но фактически самостоятельно препятствует этому и даже провоцирует террористов к агрессивным действиям.

Федеральное агентство новостей (ФАН) обсудило политику Турцию в Идлибе с военным экспертом, главным редактором информационно-аналитического центра «Кассад» Борисом Рожиным.

Рожин обратил внимание, что согласно сочинским соглашениям, на которые в своем заявлении ссылался Эрдоган, Турция должна была разграничить боевиков в Идлибе и обеспечить нормальную работу трассы M-5 «Хама-Алеппо» еще осенью 2018 года, однако не сделала этого тогда и не делает этого сейчас.

«Та зона деэскалации, которую пытались создать в соответствии с соглашениями, в реальности работала примерно на 30%, лишь на определенных участках. Там, где территории контролировались той же «Джебхат ан-Нусрой» и другим террористами, боевые действия продолжались. Турция и не могла, и не хотела ничего сделать с этой ситуацией. Кроме того, ей она была выгодна, поскольку позволяла торговаться с Россией и Ираном. Сейчас же Турция, когда терпение сирийской армии закончилось, пытается путем угроз и шантажа удержать развалившийся фронт боевиков в Идлибе, причем напрямую вовлекаясь в конфликт. Агрессивной риторикой Турция пытается остановить наступление на террористов и сохранить рыхлую конструкцию, когда боевики перемешены в этом регионе», — объяснил эксперт.

Турция хочет сохранить контроль над северо-западом Сирии

По мнению Бориса Рожина, сложившаяся ситуации, особенно с учетом оборота оружия, в том числе турецкого, не выгодна ни России, ни самой Сирии. Поэтому мы наблюдаем серьезные попытки все это изменить и есть даже успехи, которые поставили под угрозу весь террористический анклав в Идлибе.

«Турция понимает сложившуюся ситуацию и пытается при помощи угроз не допустить потерю своего влияния на северо-запад Сирии и тем более на послевоенную Сирию», — отметил собеседник ФАН.

Обвинения в адрес Москвы и Дамаска, считает военный эксперт, связаны с желанием Анкары перехватить информационную повестку джихадистов, а также перевести стрелки.

«Россия предъявляет Турции вполне справедливые обвинения в невыполнении соглашений. Чтобы как-то обосновать свою позицию, Анкара переводит стрелки на лидера Сирии Башара Асада. Замечать же то, что Турция не выполнила как минимум часть своих обязательств, она не хочет. Вот и старается продвинуть мысль о «небывалых жертвах» среди гражданских», — рассказал военный эксперт.

Позиция мировой общественности по ситуации в Идлибе

Представители России неоднократно призывали все стороны конфликта и мировое сообщество в целом к необходимости дипломатического урегулирования ситуации в Идлибе. С подобными заявлениями российские дипломаты выступали как в самом ООН, так и во время различных переговоров. Однако, как считает Борис Рожин, сейчас Анкара проводит довольно милитаристическую политику в разных странах Ближнего Востока, которая не обращает внимание на мнение мирового сообщества и международные нормы.

«Думаю, даже санкции могут не остановить Эрдогана, если он сочтет проводимые действия политически целесообразными в интересах Турции. В то же время, ООН, скорее всего, просто не захочет обращать внимания на определенные действия Анкары», — считает Борис Рожин.

Заинтересованной в сохранении террористического анклава в Идлибе является не только Турция, но и США, которым выгодно сохранение напряжения на северо-западе Сирии, отвлекающее внимание Анкары от противодействия американской политики в этом регионе.

«Турция при помощи сохранения напряжения в Идлибе решает для себя сразу несколько стратегических задач на Ближнем Востоке, стараясь усилить свое влияния. В то же время США просто считают важным наличие в Идлибе как можно большей напряженности, которая отнимает ресурсы у правительства Сирии. Конечно, у США и Турции существуют множество глубинных разногласий по Сирии, но есть и схожие интересы по эскалации напряженности в ряде регионов», — заключил Борис Рожин.

1 Организация запрещена на территории РФ.