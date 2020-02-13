Россияне назвали самые романтические города мира

Москва, 13 февраля. Российские туристы назвали самые романтичные города для путешествий.

Согласно результатам опроса туристического туристического сервиса Aviasales, назвали итальянскую Верону самым романтичным гордом в мире. Такой точки зрения придерживаются 36% опрошенных. На второй строчке оказался Париж, который поддержали более 21% участников опроса.

Третью строчку занял итальянский Рим, за который проголосовали 18% российских путешественников. На четвертом месте расположилась Венеция, за которую проголосовали 14% опрошенных. Пятое место занял Санкт-Петербург. По мнению 11% российских туристов, Северная столица идеально подходит для путешествия вдвоем, так как город обладает большим количеством интересных музеев и театров.

Ранее специалисты в сфере туризма составили рейтинг мировых достопримечательностей, после посещения которых путешественники испытывают разочарование. На первом месте оказался парк Диснейленд в американском штате Флорида. Стоимость входного билета в парк составляет порядка 140 долларов, однако по мнению туристов, цена не соответствует качеству. Второе место занял парижский Диснейленд. Третье место в рейтинге самых разочаровывающих достопримечательностей мира досталось башне «Бурдж-Халифа» в Дубае. Входной билет на смотровую площадку обходится в 107 долларов, хотя она располагается не на самой высокой точке башни.