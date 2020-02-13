Ковитиди рассказала о судьбоносной роли Ялтинской конференции для Украины и Польши

В Крыму, в Ливадийском дворце-музее, начала свою работу приуроченная к 75-летию Крымской (Ялтинской) конференции международная научная конференция «Ялта-1945: уроки истории», организатором которой выступает Совет Федерации Федерального собрания РФ. В мероприятии участвуют около 100 человек, включая 21 гостя из 14 стран.

Сенатор от Крыма Ольга Ковитиди отметила особую значимость Ялтинский конференции 1945 года для построения мировой архитектуры безопасности в послевоенный период и актуальность результатов конференции в настоящий период времени, когда ряд государств пытаются извратить правду о Второй мировой войне, преднамеренно скрывая судьбоносную освободительную роль в ней Советского Союза.

«Особую актуальность уроки Ялтинской конференции имеют для ряда стран, осуществляющих очевидно ревизионистский курс. Вызывает удивление чрезвычайно короткая политическая память Польши, которой по инициативе СССР и за счет контролируемых нами оккупационных территорий были переданы земли Восточной Пруссии, Восточной Померании, Гданьск и еще ряд территорий бывшей Германии. Освобождением от немецко-фашистских захватчиков Польша обязана Красной армии. В боях за освобождение Польши в период с июля 1944 года по март 1945 года принимали участие войска 1, 2, 3-го Белорусских, 1-го и 4-го Украинских фронтов, а также Балтийский флот. Всего в составе перечисленных фронтов на 1 января 1945 года состояло 3 246 000 советских солдат и офицеров и около 80 000 солдат и офицеров 1-й армии Войска Польского. В ходе операции по освобождению Польши советская армия потеряла 2 113 460 человек. Только на восстановление польских железных дорог за период 1944–1945 годов СССР потратил 211 335 000 рублей. Россия, будучи правопреемницей СССР, очень бережно относится к результатам Ялтинских договоренностей 1945 года, в отличие от других субъектов международного права. Чем объясняется тот факт, что спустя два дня после Ялтинской конференции наши союзники США и Великобритания три дня без остановок бомбили подконтрольный России Дрезден? По какой причине США и Великобритания так быстро забыли судьбоносную освободительную роль Красной армии в спасении Европы? Стоит напомнить Украине, что своим присутствием в ООН она обязана России. А Польше, прежде чем поднимать вопросы Второй мировой войны, необходимо ответить, готова ли она вернуть России присоединенные по инициативе СССР территории и 26 720 959 000 рублей, потраченные СССР на восстановление послевоенной Польши», — подчеркнула сенатор.

Участники международной конференции отметили, что уроки Ялтинской конференции руководителей СССР, США и Великобритании являются ярким свидетельством истинного союзничества и возможности эффективного сотрудничества стран с различным государственным строем. Существенно, что ряд механизмов ялтинской системы безопасности функционирует и сегодня. В частности, это ООН как международная организация, предназначенная для решения кардинальных вопросов обеспечения мира, с условием соблюдения принципа единогласия стран — постоянных членов Совета Безопасности, имеющих право вето.

По мнению Ольги Ковитиди, Крым, на территории которого 75 лет назад прошла Ялтинская конференция, заложившая основы последующего мироустройства, должен рассчитывать на всестороннюю поддержку стран — членов ООН.