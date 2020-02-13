Twitter оштрафован на 4 млн рублей за нарушение законодательства РФ

Москва, 13 февраля. Twitter заплатит 4 млн рублей за отказ перенести серверы с данными российских пользователей на территорию РФ. Решение об этом вынес сегодня мировой суд в Москве, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Согласно решению суда, компания была признана виновной в нарушении законодательства РФ в области персональных данных (ч. 8 ст. 13.11 КоАП РФ). Назначенный штраф Twitter должен будет выплатить в течение 60 дней.

Напомним, предоставить данные о российских пользователях у Twitter изначально потребовал Роскомнадзор, после отказа в отношении компании было возбуждено дело. На сегодняшнее заседание не явились ни представили Twitter, ни представители РКН.

Хранение информации о российских пользователях соцсетей на территории РФ предусмотрено поправками к закону «О персональных данных», которые вступили в силу 1 сентября 2015 года. За нарушение этого требования в 2016 году в России заблокировали соцсеть профессиональных контактов LinkedIn.

Нарушает требования российского законодательства и американская соцсеть Facebook. В ее отношении также было возбуждено дело. Этой компании, как и Twitter, грозит многомиллионный штраф.

Ранее главный редактор интернет-издания Politrussia Руслан Осташко высказал мнение, что с Facebook и Twitter нужно перестать «миндальничать».

«Им проще заплатить штраф, а поэтому в законодательство РФ нужно ввести поправки о возможности блокировать работу иностранных интернет-сервисов на территории России сразу после привлечения к административной ответственности», — уверен он.