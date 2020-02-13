Профсоюзы потребовали освободить удерживаемых в ливийском плену россиян

Москва, 13 февраля. Активисты Объединения профсоюзов России «Соцпроф» во главе с депутатом Госдумы Сергеем Вострецовым поддержали требование освободить незаконно удерживаемых в ливийском плену россиян. Парламентарий в четверг пикетировал посольство Ливии в Москве.

Российские социологи Максим Шугалей и Самер Суэйфан с мая 2019 года находятся в плену у террористов так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии. Сотрудники Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) проводили исследования в Ливии, изучали гуманитарную и культурную обстановку в стране. Социологи были похищены боевиками и помещены в частную тюрьму «Митига», где содержатся в нечеловеческих условиях и подвергаются пыткам.

Вострецов подчеркнул, что Шугалей и Суэйфан занимались в Ливии профессиональной деятельностью ― проводили плановое исследование гуманитарной, культурной, социологической и политической обстановки в Ливии. Депутат заявил, что «Соцпроф» будет защищать права тех, кто выполняет свои профессиональные обязанности.

«Определенные круги, учинившие в Ливии под контролем США государственный переворот, обернувшийся многолетним кровопролитием, не устраивает, что мировое сообщество получит объективную информацию о происходящем в далекой африканской стране. Ничем другим немотивированное задержание наших сограждан не объяснить», — добавил Вострецов.

Глава объединения профсоюзов потребовал от ПНС Ливии освободить незаконно удерживаемых россиян, а также призвал российские власти жестче реагировать на нарушения прав россиян за рубежом.

«Мы призываем международные организации во главе с ООН прекратить политику двойных стандартов, гарантировав гражданам России безопасность при выполнении международных гуманитарных миссий», — заявил парламентарий.

Ранее глава ФЗНЦ Александр Малькевич объявил о проведении общероссийской акции с требованием освободить российских социологов, удерживаемых в плену в Ливии. Одиночные пикеты у здания посольства Ливии в Москве будут проходить ежедневно с 8.00 до 20.00 по московскому времени. В акции примут участие не только коллеги плененных специалистов, но и известные политики, блогеры, журналисты и общественники.

В четверг к стенам посольства вышел редактор арабского выпуска информационного агентства «Россия сегодня» Аль-Мас Гамиль Фатех Али. В комментарии Федеральному агентству новостей журналист объяснил, что пришел поддержать коллег.