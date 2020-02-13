Правительство РФ выделило 22 млн рублей на закупку лекарств для тяжелобольных детей

Москва, 13 февраля. Правительство России выделило дополнительные средства на закупку иностранных лекарств для детей с тяжелыми заболеваниями центральной нервной системы. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе заседания правительства.

Мишустин отметил, что в настоящее время в России наблюдается дефицит лекарственных препаратов для лечения детей с тяжелыми заболеваниями центральной нервной системы. По его словам, многие «родители готовы на все», чтобы обеспечить своих детей необходимыми лекарствами.

«Мы должны сделать все возможное, чтобы не ставить людей перед таким непростым выбором. Поэтому правительство выделяет необходимую сумму на приобретение лекарственных препаратов, которые нужны детям по жизненным показаниям», — пояснил премьер.

Он также добавил, что правительство выделило 22 миллиона рублей на приобретение лекарств, которые необходимы детям с заболеваниями центральной нервной системы. Мишустин обратился к вице-премьеру РФ Татьяне Голиковой с просьбой следить за данной проблемой и в случае необходимости «реагировать максимально оперативно».