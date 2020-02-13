Звезда «Игры престолов» ждет ребенка

Москва, 13 февраля. Британская актриса Софи Тернер, более известная своей ролью Сансы Старк в популярном телесериале «Игра престолов», ждет ребенка. Об этом передает издание ET Canada со ссылкой на источник в окружении артистки.

По данным СМИ, Тернер уже выбирает специальные наряды, как для публичных появлений, так и для повседневной жизни, а близкие выражают радость по поводу беременности.

Пока 23-летняя актриса и ее 30-летний супруг, музыкант Джо Джонас, официально не подтверждали информацию о положении Тернер. Для обоих ребенок будет первым.

Тернер и Джонас заключили брак в мае 2019 года в Лас-Вегасе после церемонии вручения премии Billboard Music Awards.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало о том, что российская певица Анна Седокова скрывает результаты теста на беременность. Знаменитость опубликовала в своем Instagram снимок без трусов, намекнув в описании на интересное положение. Поп-исполнительница утвердительно ответила на прямой вопрос поклонницы о беременности, однако затем удалила комментарий.

На светском мероприятии, куда Седокова пришла со своим возлюбленным баскетболистом Янисом Тимма, журналисты поинтересовались у певицы, действительно ли она в положении. Артистка заявила, что сделала тест на беременность, но его результаты объявит позднее.