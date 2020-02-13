Милонов не нашел различий между новой передачей Собчак и «Домом-2»

Москва, 13 февраля. Депутат Госдумы Виталий Милонов сравнил новую передачу Ксении Собчак «Док-ток» с реалити-шоу «Дом-2». Он не видит особой разницы между этими двумя телепродуктами.

Милонов заявил, что новая программа, которую ведет Ксения Собчак, имеет много аналогов на отечественном телевидении. По его мнению, формат и внутреннее содержание передачи очень напоминает другие не менее известные проекты, среди которых «Давай поженимся!», «Модный приговор» и «Дом-2», передает «Газета.Ru»

«Передача только начинается. У них еще есть время исправиться. Есть какие-то шероховатости, но я вполне допускаю, что Ксения выйдет на неплохой уровень подачи», — сказал он.

Кроме того, Милонов назвал «Док-ток» передачей развлекательного жанра, которую смотрят не совсем уравновешенные люди. Он посоветовал Ксении Собчак поработать над форматом и сделать акцент на интеллектуальных темах.