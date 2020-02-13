ЦБ предлагает ввести ипотечные каникулы для призывников

Москва, 13 февраля. Центральный банк РФ предлагает разрешить россиянам приостанавливать ипотечные выплаты на время прохождения воинской службы по призыву. Об этом в четверг заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

Ранее сообщалось, что Центробанк хочет ввести ипотечные каникулы для россиян, которые оказались в сложной жизненной ситуации. Речь, в частности, идет о потере работы. При этом совокупная продолжительность таких каникул не должна превышать 12 месяцев. В ЦБ уверены, что эта мера не повлечет создание повышенных резервов в банках, так как приостановление платежей не считается просрочкой.

Президент РФ Владимир Путин выступил за снижение ставок по ипотеке, однако подчеркнул, что этот процесс должен быть естественным. По словам главы государства, искусственное занижение ипотеки может негативно отразиться на всей экономики страны.

В то же время Центробанк планирует ужесточить правила выдачи ипотеки. С 1 июля 2020 года ЦБ может ввести дифференцированные надбавки к коэффициентам риска по ипотечным кредитам, которые будут зависеть от показателя долговой нагрузки заемщика и отношения величины основного долга к справедливой стоимости предмета залога.