Флагманы Mi10 и Mi10 Pro выводят Xiaomi на новый уровень

Компания Xiaomi решила конкурировать с основными игроками мобильного рынка, считает эксперт по мобильным устройствам Александр Побыванец.

Ранее китайская корпорация Xiaomi официально представила свои флагманские смартфоны Mi10 и Mi10 Pro. Новые устройства оснащены AMOLED-дисплеями диагональю 6,67 дюймов и разрешением 2340 на 1080 пикселей. Согласно веяниям времени, частота обновления экрана составляет 90 Гц.

Устройства также поддерживают стандарт записи видео в высоком динамическом диапазоне HDR10+ и в разрешении 8К. Оба телефона оснащаются оперативной памятью стандарта LPDDR5 и Flash-памятью UFS 3.0. При этом младшая модель может быть оборудована накопителями на 128 или 256 Гб, а Mi10 Pro — до 512 Гб. Новые устройства от китайской компании поддерживают беспроводную связь Wi-Fi 6 поколения.

На смартфонах установлены четыре задние камеры на 108, 13, 2 и 2 Мп, на Mi10 Pro установлены камеры с разрешением 108, 20, 12 и 8 Мп. Емкость аккумулятора Mi10 — 4780 мА*ч с возможностью быстрой зарядки мощностью 30 Вт (то есть его можно зарядить за 65 минут). Аккумулятор Mi10 Pro чуть меньше по емкости — 4500 мА*ч с быстрой зарядкой мощностью 50 Вт (50 минут).

Комментируя презентацию Xiaomi, эксперт по мобильным устройствам Wylsacom Media Александр Побыванец в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей заявил, что с выходом новых моделей от известного китайского бренда конкуренция на рынке мобильных устройств заметно усилится.

«Но компания Xiaomi поднимает цену, и теперь их флагманы не такие дешевые как раньше. Соответственно, чем дороже телефон, тем активнее обсуждают изменения пользователи и, соответственно, это бьет по покупательской способности. Ранее топовые Xiaomi в основном пользовались спросом за счет привлекательных цен, но сейчас в России официальных цен пока нет, хотя если брать озвученную стоимость телефонов в Китае, то получается довольно дорого, грубо говоря, около 40 тысяч рублей за базовую версию», — говорит собеседник ФАН.

Действительно, пока озвучены только цены в Китайской Народной Республике. Стоимость Mi10 начинается от 3999 юаней (573 доллара), а Mi10 Pro — с 4999 юаней (716 долларов). Уже в четверг, 13 февраля, Xiaomi начала принимать предзаказы на флагманские смартфоны. Продажи по всему миру начнутся 14 февраля.

«Если сравнивать с новыми Samsung, то это, конечно, дешевле, потому что у них цены начинаются от 70 тысяч рублей, но опять-таки мы сравниваем официальные цены для России, а если официальных цен на Xiaomi нет, то по факту пока говорить даже не о чем. А так, по характеристикам все интересно, и надо протестировать, посмотреть. Должен быть прогресс. Если говорить о бренде для народа, то это скорее бренд Redmi, который предлагает более привлекательные цены. Xiaomi некоторое время назад провела изменение бренда, и говорит, что хочет оторваться от бюджетного и стать чем-то таким премиальным. Но опять-таки изменение цен показывает, что компания уходит вперед и дистанцируется от Redmi», — продолжает эксперт.

Повысив цену на свои новые флагманы, Xiaomi намерена выйти на более высокий уровень, составив тем самым конкуренцию более премиальным моделям устройств от других брендов.

«То есть здесь конкуренция будет с крупными брендами, и у Xiaomi уже есть соперники — Vivo, Oppo, Samsung, Huawei и, конечно же, Apple. А повышение стоимости связано с тем, что в Xiaomi просто хотят больше заработать на продаже устройств, только и всего. Ну судя по описанию на презентации, то это в принципе такой же телефон, никаких особенных материалов, никаких особенных компонентов. То есть новые флагманы линейки Mi держатся на уровне конкурентов», — заключил Побыванец.

Напомним, в начале ноября прошлого года Роскачество совместно с International Consumer Research Testing представило обновленный рейтинг самых популярных смартфонов. В нем модель от Xiaomi Mi 9T Pro попала на третье место после устройств марок Apple и Samsung.