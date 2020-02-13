Амстердам, 13 февраля. Неизвестная посылка взорвалась в офисе компании в Амстердаме. В результате пострадал один человек пострадал.
Информация о ЧП появилась в Twitter местной полиции. В сообщении уточняется, что взрывчатое вещество находилось в конверте.
«В итоге один сотрудник подвергся воздействию дыма, в качестве предупредительной меры на месте находится бригада скорой помощи», — добавили правоохранители.
В настоящее время на месте продолжают работать полицейские. Ведется расследование.
Отметим, что это уже четвертый случай взрыва посылок в Нидерландах за последние трое суток. Накануне бомбы взорвались в почтовых отделениях в Амстердаме и Керкаде. К счастью, тогда никто не пострадал.
В четверг еще одна опасная посылка была обнаружена в городе Леусден. Взрывное устройство оперативно обезвредили.