Амстердам, 13 февраля. Неизвестная посылка взорвалась в офисе компании в Амстердаме. В результате пострадал один человек пострадал.

Информация о ЧП появилась в Twitter местной полиции. В сообщении уточняется, что взрывчатое вещество находилось в конверте.

«В итоге один сотрудник подвергся воздействию дыма, в качестве предупредительной меры на месте находится бригада скорой помощи», — добавили правоохранители.

В настоящее время на месте продолжают работать полицейские. Ведется расследование.

Отметим, что это уже четвертый случай взрыва посылок в Нидерландах за последние трое суток. Накануне бомбы взорвались в почтовых отделениях в Амстердаме и Керкаде. К счастью, тогда никто не пострадал.

В четверг еще одна опасная посылка была обнаружена в городе Леусден. Взрывное устройство оперативно обезвредили.