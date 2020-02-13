В России смягчат карательные меры в отношении бизнеса

Москва, 13 февраля. Госдума приняла в первом чтении проекты о либерализации мер ответственности в предпринимательской среде. Автором инициатив выступил президент России Владимир Путин, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Документами предусматривается, что в отношении бизнеса не будет применяться статья 210 Уголовного кодекса РФ об ответственности за организацию преступного сообщества.

«Предлагается записать в примечании к этой статье, что учредители, руководители и работники юридического лица либо руководители, сотрудники структурных подразделений не подлежат уголовной ответственности по этой статье только в силу того, что они являются сотрудниками этого юрлица или организационно-штатной структурой этого лица», — рассказал в ходе заседания полномочный представитель президента в нижней палате парламента Гарри Минх.

Подобная санкция может быть применена только в том случае, если само юридическое лицо или структурное подразделение с самого начала создавалось как квазилегальное прикрытие преступного сообщества, уточнил он.

«Предлагается внести изменения в часть первую статьи 193 УК РФ, в соответствии с которыми нарушения требований валютного законодательства о зачислении или возврате средств, совершенное в крупном размере, будет признаваться уголовно наказуемым деянием только в том случае, если оно совершено лицом, которое ранее было подвергнуто административному наказанию за аналогичное деяние», — добавил полномочный представитель президента.

Кроме того, предусматривается внесение изменений в примечание к данной статье и увеличение порогового значения сумм денежных средств в виде крупного или особо крупного размера.

«Соответственно, корректировки вносятся и в КоАП РФ. Они также направлены на либерализацию мер ответственности в предпринимательской среде, связанные с репатриацией иностранной валюты или валюты Российской Федерации при осуществлении внешнеторговой деятельности», — сказал Минх.

Возможность альтернативного наказания будет предусмотрена по отельным положениям статьи 15.25 (Нарушение валютного законодательства. — Прим. ФАН), уточнил он.

«Сейчас предусмотрен только административный штраф, появится возможность альтернативы в виде предупреждения», — пояснил Минх.

В беседе с журналистами принятое решение прокомментировал спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«Задача государства — создать условия для развития бизнеса, чтобы предпринимательское сообщество чувствовало себя защищенным. В настоящее время Уголовно-процессуальный кодекс ограничивает заключение под стражу в качестве меры пресечения по целому ряду экономических статей. Однако действующая редакция статьи 210 УК дает возможность обходить установленный запрет», — заявил Володин.

По его словам, недопустимо, когда совершившие экономическое преступление предприниматели осуждаются по той же статье, что и члены ОПГ только из-за того, что компания, в которой они работают, имеет организационно-штатную структуру.