Столтенберг угрожает ответом НАТО на «развертывание ракет 9М729»

Вашингтон, 13 февраля. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс ответит на «развертывание ракет 9М729», соблюдая контроль над вооружениями.

НАТО будет соблюдать «все нормы контроля над вооружениями», сказал Столтенберг на рабочем заседании министров обороны Альянса.

«В ответ на ракетную угрозу со стороны России, НАТО проводит консультации и достигает консенсуса на всех этапах. В июне прошлого года мы приняли пакет мер по ответу на развертывание ракет 9М729 [SSC-8 по классификации НАТО]», — подчеркнул генсек НАТО.

По его словам, Североатлантический альянс подробно рассмотрит эти меры, «соблюдая все меры контроля над вооружениями». Он добавил, что в настоящее время министры обороны НАТО продолжают дискуссию об увеличении военных расходов стран Альянса.

В конце января сообщалось, что Министерство обороны России продемонстрировало иностранным военным атташе и представителям СМИ ракету 9М729, которую в США ранее назвали «нарушающей ДРСМД». Замминистра иностранных дел России Сергей Рябков на брифинге по новой крылатой ракете рассказал, как в последние годы осуществлялась координация Москвы и Вашингтона по ДРСМД.