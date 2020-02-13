В ДНР объяснили Зеленскому плюсы российского гражданства и дали совет

Киев пытается навязать молодежи ДНР чуждые ей ценности. Такое мнение в комментарии Федеральному агентству новостей высказал депутат Народного совета Донецкой Народной Республики Александр Камышов. Парламентарий посоветовал украинским власти прекратить обстрелы мирного населения и преследование граждан по политическим мотивам.

Отказ от украинского гражданства

Президент Украины Владимир Зеленский поручил создать условия для того, чтобы молодежь с Донбасса не отказывалась от украинского гражданства. Об этом сообщили в Офисе украинского президента.

Сообщается, что новая специальная программа должна помочь обеспечению молодежи документами, которые подтверждают гражданство Украины.

«Мы должны наладить контакт с гражданскими людьми, которые находятся на оккупированных территориях (так Киев, не желая признавать независимость Донецка и Луганска, называет ДНР и ЛНР. — Прим. ФАН) и по тем или иным причинам не могут жить на подконтрольной Украине территории», — подчеркнул Владимир Зеленский.

Среди предложенных шагов президент озвучил упрощение для жителей ДНР и ЛНР процедуры получения украинского свидетельства о рождении ребенка и паспорта.

«Пусть лучше почитает Минские соглашения»

Как отметил Александр Камышов, Владимир Зеленский начал кампанию по противодействию массовой выдаче российских паспортов жителям ДНР и ЛНР. Она будет включать в себя упрощение процедуры оформления украинских документов, дистанционного изучения украинского языка и истории, увеличение квот на бюджетные места в вузах. Целевой аудиторией кампании выбрана молодежь, обратил внимание политик.

«У нашей молодежи к президенту Зеленскому встречное предложение: пусть он распорядится о прекращении обстрелов наших населенных пунктов, а после этого возьмет текст Минских соглашений и еще раз с ним внимательно ознакомится, чтобы начать их последовательно выполнять. Тогда это действительно станет политическим шагом человека, который способен отвечать за свои слова. Но пока что все инициативы украинского президента — пустой звук. Обстрелы не прекращаются, преследования граждан на Украине по политическим мотивам продолжаются. Экономика страны в плачевном состоянии», — пояснил Александр Камышов.

По словам политика, любая поездка за линию разграничения для жителя ДНР или ЛНР — это огромный риск. Граждане народных республик, в том числе молодежь, много раз подумают, прежде чем туда отправиться, уверен депутат.

«В свою очередь российское гражданство открывает для наших молодых людей серьезные перспективы как в плане учебы, так и в плане карьерного роста. А украинский язык и историю нашего края мы и так изучаем бесплатно. Только в наших учебниках Советская Армия — армия-освободительница, а пособники Гитлера — Бандера и Шухевич — преступники и убийцы, а не герои нации. Не нужно молодежи ДНР навязывать чуждые нам ценности и идеи, не нужно искажать правду — это бессмысленно и бесперспективно», — заключил Александр Камышов.

С апреля 2014 года на территории Украины продолжается кровопролитная гражданская война. Киев ввел войска на территорию Донбасса, жители которого объявили о своей независимости. Они не согласились с результатами антиконституционного государственного переворота, который произошел в стране. По последним данным ООН, общее число погибших среди гражданского населения составило 3344 человека.