Историк Гурьев заявил, что СССР выиграл бы войну без ленд-лиза

Санкт-Петербург, 13 февраля. Даже без помощи западных союзников СССР однозначно вышел бы победителем во Второй мировой войне. Об этом заявил преподаватель исторического факультета Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) Евгений Гурьев во время пресс-конференции в медиацентре «Патриот».

«Говорить о том, что без помощи ленд-лиза мы бы не выиграли, нельзя», — передает слова историка корреспондент Федерального агентства новостей.

Эксперт напомнил, что в Советском Союзе действовала программа индустриализации. Кроме того, после начала войны была запущена эвакуация. Техника, выпущенная за Уралом, появилась в массовом порядке под Сталинградом. По словам Гурьева, на весну 1942 года, то есть в самый критический период войны, доля танков, поставленных в рамках ленд-лиза, составляла всего 8%.

«Отчасти ленд-лиз помог выиграть войну, возможно, он бы мог сократить время войны. Но то, что мы не выиграли бы [без ленд-лиза], не имеет смысла», — отметил историк.

Эксперт пояснил, что в 1941–1942 годы удельный вес техники ленд-лиза относительно общего масштаба был выше, чем в следующие годы войны.

«Первая техника появилась в вначале контрнаступления в Москве в декабре [1941 года]. Под Москвой появились танки ленд-лиза «Матильда» и «Валентайн». До лета 1942 удельный вес техники ленд-лиза был выше, это было важно и это позволяло затыкать бреши, но их было немного. До войны США строили военные корабли и бомбардировщики. Не планировали они воевать до определенного момента. Техника шла из Великобритании, которая вела войну на нескольких фронтах. Дискуссия шла о каждом самолете и танках. В масштабах всего фронта техники было немного. Большинство техники ленд-лиза бросали под Москву, потом [техника] была под Синявино, Ржевом, Харьковом и так далее», — рассказал Гурьев.

Историк подчеркнул, что битву под Москвой выиграли бы и без этой техники. Также Гурьев рассказал, как распределялась техника ленд-лиза.

«Ленд-лиз шел СССР, а не республикам. Ленд-лиз делился на три категории: боевая техника и вооружения — армия, товары — взрывчатка, расходники, гражданские грузы. <…> По союзным республикам ничего не расписывалось, поставляли центру, а дальше распределяли по конкретным заводам и частям», — пояснил эксперт.

13 февраля в медиацентре «Патриот» прошла пресс-конференция «К 75-летию Победы. Разоблачение мифов Второй мировой войны. «Экономика войны: роль ленд-лиза в победе СССР над фашизмом».