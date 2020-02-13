Экс-депутат Рады Журавко заявил об интеграции Донбасса с Россией на 70%

Москва, 13 февраля. Бывший депутат Верховной рады Украины Алексей Журавко опроверг распространяемые украинскими СМИ и Telegram-каналами слухи о «сливе» Донбасса.

По его словам, на сегодняшний день Донбасс уже примерно на 70% интегрировался с Россией. Многие жители ДНР и ЛНР имеют российские паспорта, республики живут в рублевой зоне, а местный бизнес ориентируется на законы РФ.

«Украина может добаловаться, что еще больший кусок отвалится в сторону России. То есть интеграция Донбасса в Россию идет полным ходом. По моему мнению, на сегодняшний день, процентов 70 интеграции уже прошло», — пояснил Журавко «ПолитНавигатору».

Он также добавил, что Киев зря надеется на замглавы администрации президента РФ Дмитрия Козака, который стал новый куратором украинской тематики в Кремле вместо помощника президента Владислава Суркова. Экс-депутат подчеркнул, что ситуация в Донбассе не изменится, пока Украина не начнет выполнять взятые на себя обязательства.

Напомним, что гражданская война на Украине продолжается с 2014 года. В 2015 году в Минске был принят комплекс мер по урегулированию конфликта, который должен был положить конец кровопролитию. В частности, Минские соглашения предусматривают предоставление Донбассу особого статуса, полное прекращение огня и проведение на неподконтрольных территориях местных выборов.

За полных четыре года украинская сторона не выполнила ни одного из перечисленных в документе пунктов. Формальным исключением может считаться принятый Верховной радой закон об особом статусе Донбасса, однако де-факто он так и не вступил в силу.