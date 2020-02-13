Появились новые подробности о моменте крушения вертолета Хайруллина

Москва, 13 февраля. Причина крушения вертолета депутата Айрата Хайруллина под Казанью в настоящее время не установлена. Об этом заявил в четверг Федеральному агентству новостей источник в правоохранительных органах.

«Ничего не установлено. Это предположение, что именно из-за того, что не пристегнут был [Хайруллин] полностью. А сидеть он там имел право. Этот вертолет может управляться одним пилотом. В данном случае так и было», — рассказал источник.

Ранее выживший в авиакатастрофе пилот вертолета парламентария Жавдат Сулейманов рассказал подробности трагедии. На данный момент летчик находится в медицинском учреждении. По его словам, причины крушения ему неизвестны, и никаких предположений он делать не может. Сулейманов указал на свой большой опыт пилотирования в плохих метеоусловиях. Кроме того, по его словам, он свыше 20 лет проработал пилотом в Якутии.

На уточняющий вопрос журналистов, был ли пристегнут депутат Хайруллин, Сулейманов затруднился ответить. Он отметил, что парламентарий всегда пристегивался, поэтому в этот раз пилот просто не обратил внимание на этот нюанс. Во время катастрофы чиновник находился на соседнем кресле в кабине пилота, но не помогал в пилотировании вертолета Сулейманову.

Напомним, воздушное судно Bell 407, принадлежащее татарскому депутату Хайруллину, потерпело крушение 7 февраля под Казанью. Согласно официальной версии, из-за плохих метеоусловий пилот потерял управление и принял решение об экстренной посадке. Во время приземления Bell потерял ориентацию в пространстве и сильно ударился о землю.