Задержан бросивший детей в «Шереметьево» житель Хабаровского края

Москва, 13 февраля. Следственные органы задержали 42-летнего жителя Комсомольск-на-Амуре, который оставил в московском аэропорту «Шереметьево» сыновей в возрасте 9 и 6 лет. Следователи также полагают, что отец избил детей и свою жену, а после похитил деньги у знакомой женщины.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статьям «Оставление в опасности», «Истязание» и «Кража». Кроме того, возбуждено дело в отношении сотрудников органов системы профилактики по статьям «Халатность». Они подозреваются в том, что не предприняли мер по защите детей, находящихся в столь неблагополучной семье.

«Все уголовные дела находятся в производстве отдела по расследованию особо важных дел следственного управления. В рамках расследования будут установлены все обстоятельства произошедшего, в том числе причины и условия», — сообщает Следственный комитет РФ.

Ранее сообщалось, что житель Комсомольск-на-Амуре бросил двух малолетних детей в московском аэропорту. У мальчиков с собой был рюкзак, в котором лежали некоторые документы и записка, оставленная отцом. Мужчина написал, что просит пристроить детей в приют из-за тяжелого финансового положения. Отец пообещал забрать сыновей, как только ситуация улучшится. Выяснилось, что мать детей живет отдельно и со своими сыновьями не общается. В настоящее время мальчики живут у бабушки по материнской линии. В начале месяца их устроили в школу и детский сад в Хабаровском крае.