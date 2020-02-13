Россияне рассказали, сколько денег готовы потратить на подарки для любимых

Москва, 13 февраля. По статистике только для 1 из 100 россиян День святого Валентина является поводом для дорогого подарка своей второй половинке. Об этом свидетельствуют данные опроса Superjob.

Специалисты отметили, что день влюбленных пользуется наибольшей популярностью у пар, которые находятся на стадии ухаживаний. Эти пары готовы больше других тратить деньги на подарки. Средний чек на презент для девушки составляет 3000 рублей, а для парня — 1900.

Те, кто уже успел скрепить себя священными узами брака, тратят на подарки чуть меньше. Так, стоимость сюрприза для жены оценили в 2500 рублей, а для мужа — в 1400 рублей.

Ранее ФАН сообщал, что поход в ресторан, цветы и билеты на мероприятия названы самыми популярными подарками на День Святого Валентина.