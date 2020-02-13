Школьница с «толстоватыми» ногами рассказала подробности конфликта с директором

Петрозаводск, 13 февраля. Учащийся петрозаводской школы, директор которой отчитала старшеклассницу за короткую юбку и «толстоватые ноги», вступился за педагога. По мнению молодого человека, девушка-подросток сама спровоцировала главу учебного заведения.

Школьник рассказал, что лично не знал учащуюся, ставшую героиней скандального видео. Он предполагает, что старшеклассница играла на камеру, чтобы затем похвастаться.

«Я считаю, что директор так сказала для того, чтобы эффект был сильнее, чтобы девочка подумала и сказала себе: «Да, не надо», — заявил молодой человек.

Он также положительно отозвался о директоре и отметил, что та всегда с понимаем относится к ученикам, а если и отчитывает, то только по делу.

Сама школьница, снявшая видео, рассказала, что в день инцидента ее с подругой вызвали к директору из-за конфликта с преподавателем изобразительного искусства. По словам девушки, педагог «распускал руки» и пинал сумки учащихся. Когда школьница возмутилась поведением учителя, тот пошел за директором.

«Они пришли, директор начала кричать, что, в принципе, от нее всегда было ожидаемо. Она сказала мне и моей подруге идти в кабинет», — вспоминает учащаяся.

Выйдя из кабинета, подруга школьницы рассказала, что директор «обзывала ее нецензурной бранью». Тогда автор ролика решила незаметно включить камеру на смартфоне.

По словам девушки, после этих событий директор даже вызывала на беседу ее маму.

«Она моей маме стояла и говорила, какая я пакостница и лжец. Но когда мама показала ей видео, она сразу заплакала и начала извиняться», — рассказала учащаяся телеканалу «360».

Напомним, ранее в Сети появилось видео, на котором директор школы отчитывает девушку-подростка за короткую юбку и говорит, что у ученицы «толстоватые ноги». Инцидент произошел еще в 2018 году, однако видеозапись опубликовали только сейчас, поскольку старшеклассница перевелась в другую школу, сообщает «Царьград».