Жительница Костромы оставила младенца задыхаться в одеяле и ушла в бар

Кострома, 13 февраля. Жительница Костромы наглухо укутала двухнедельного новорожденного дома на диване и ушла в бар, в результате младенец чуть не задохнулся. Об этом сообщает в четверг пресс-служба УМВД по Костромской области.

Как сообщили в правоохранительных органах, сотрудников ведомства вызвали на улицу Островского из-за драки и пропажи смартфона. Оказалось, что заявительницей была молодая мать двухнедельного ребенка, который остался дома без присмотра. По месту жительства костромчанки отправили следственно-оперативную группу. Отмечается, что квартира была не заперта. Войдя в помещение, сотрудники правоохранительных органов увидели туго завернутого в одеяло младенца. Ребенка высвободили из пеленок, после чего он начал дышать. Младенца доставили в медицинское учреждение, говорится в сообщении.

Выяснилось, что 25-летнюю россиянку три года назад лишили родительских прав в отношении двоих детей за оставление их без присмотра. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье об оставлении без присмотра.

Ранее сообщалось, что жительница Ставрополья самостоятельно родила сына дома и убила его, нанеся более 40 ударов ножницами. Затем россиянка захотела похоронить младенца, но в какой-то момент почувствовала себя плохо. В больнице она рассказала о произошедшем.