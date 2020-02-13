Ветврач рассказала о возможности заражения кошек и собак коронавирусом

Москва, 13 февраля. Домашние кошки и собаки подвержены заражению коронавирусом. Об этом сообщила ветеринарный врач Мария Воробьева.

По ее словам, в современной ветеринарной практике у кошек и собак не редко диагностируется коронавирус. Он вызывает проблемы с кишечником и дыхательными путями. При этом данный тип коронавируса не представляет опасности для человека, передает телеканал «Санкт-Петербург».

«Это видоспецифичный вирус, то есть кошачий коронавирус поражает кошек, собачий — собак. Кошки и собаки не опасны для человека, они опасны только друг для друга», — подчеркнула Воробьева.

Напомним, в конце 2019 года в китайском городе Ухань была зафиксирована масштабная вспышка пневмонии. Позднее медики установили, что причиной возникновения эпидемии стал новый вид коронавируса — COVID-19. К настоящему моменту новым вирусом заразились около 60 тысяч человек. От вируса погибли более 1,3 тысячи человек. Случаи заражения новым китайским вирусом зафиксированы в большинстве стран мира.

Китайские ученые провели исследование, по итогам которого было установлено, что источником эпидемии стали дикие змеи, которые продавались на рынке морепродуктов в городе Ухань. Исследователи отмечают, что первоисточником вируса может быть южнокитайский многополосый крайт или китайская кобра.