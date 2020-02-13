Кондуктор маршрутки в Мариуполе отказалась бесплатно везти «ветерана» АТО

Мариуполь, 13 февраля. Кондуктор маршрутного автобуса в украинском Мариуполе попыталась высадить из транспорта «ветерана» так называемой АТО.

Сообщается, что конфликтная ситуация произошла 11 февраля в маршрутном такси, следующем рейсом №112. Контролер отказалась предоставлять бесплатный проезд мужчине, который предъявил удостоверение участника боевых действий.

Кондуктор предложила ему подождать на остановке другой общественный транспорт, отметив, что «ветеранов» стало слишком много, и все требуют бесплатной услуги.

Когда конфликт стал перетекать в острую фазу, контролер заявила, что «атошнику» незачем находиться в Мариуполе.

«Пусть идет воюет тогда», — сказала женщина.

Ранее в городе Червоноград Львовской области пьяный «ветеран» АТО избил сотрудницу скорой помощи, приехавшей к нему на вызов. Мужчина спровоцировал конфликт из-за того, что скорая якобы долго ехала на вызов. Однако, как утверждают медики, они добрались до пациента всего за 6 минут.

Сообщается, что фельдшер пыталась успокоить мужчину и попросила пройти в салон автомобиля для осмотра головы. Однако «ветеран» ударил девушку по лицу, в результате чего она потеряла сознание. В больнице ей зашили губу, а также диагностировали сотрясение мозга и черепно-мозговую травму, передавало Федеральное агентство новостей.