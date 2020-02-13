Познер удивился, как некомпетентного Жукова взяли на «Эхо»

Москва, 13 февраля. Третий выпуск передачи «Условно ваш» с участием осужденного за экстремизм студента ВШЭ Егора Жукова вышел в эфире «Эха Москвы». Гостем программы стал журналист, телеведущий и лучший интервьюер страны Владимир Познер.

Карьера Жукова резко пошла в гору после получения условного срока. Однако причиной тому стал вовсе не талант студента ВШЭ, а потребность российской «оппозиции» искать новые символы. Кадровый кризис в рядах либералов заставляет лепить «иконы» из юных, необразованных и некомпетентных лиц.

Эфир «Эха» наглядно продемонстрировал, что представляют собой эти «иконы». Главред «Эха Москвы» Алексей Венедиктов проталкивает Жукова, стараясь сделать из него значимую фигуру в медиапространстве.

Уже в третьем выпуске передачи Жуков, ранее лишь снимающий ролики для YouTube, замахнулся на Познера. Однако выпуск получился настолько уничтожительным для студента, что мог заставить его кураторов пожалеть об идее. Весь эфир Жуков нервно теребил листочек с заготовленными вопросами в руках, терялся в повестке, использовал неуместные сравнения и старался не отходить от антироссийских тезисов. Когда же собеседник уводил разговор в непрописанную в методичке Жукова тему, то ведущий паниковал, пишет «Политика Сегодня».

Познеру пришлось объяснить студенту факультета политологии ВШЭ как устроена политическая система РФ, что такое избирательное право и почему Крым воссоединился с Россией. В ходе беседы Жуков попытался сделать провокационное заявление об уровне нищеты в России и возложил ответственность за это лично на президента РФ. В ответ на популистское высказывание Познер задал своему интервьюеру встречный вопрос, который выбил его из колеи.

«А вы знаете, как решить эту проблему?» ― спросил Познер.

Очевидно, что решения проблем не входят в компетенцию российской оппозиции, поэтому ответ на этот вопрос Жукову не подготовили. Студент не смог ответить и обвинил Познера в передергивании.

В ходе беседы Жуков несколько раз выходил из себя, перебивал собеседника, вступал с ним в дискуссии. Познер продержался целых 30 минут, прежде чем сделал замечание о некомпетентности интервьюера.

«Как вы сюда попали?» ― удивился журналист.

Жуков не сразу уловил укор в вопросе Познера и рассказал о своих «подвигах», а также сообщил, что он ― «политзаключенный».

«Меня осудили за то, что я призывал к экстремизму через интернет. Алексей Алексеевич (Алексей Венедиктов — главред «Эхо Москвы»), Муратов (Дмитрий Муратов, главред «Новой газеты») изучили мой контент, как я вел себя в ходе судебного процесса. И мне была предложена эта работа. И пока все идет более-менее», ― рассказал Жуков.

Познер поинтересовался, чем же закончился процесс. Студент сообщил, что получил условный срок и намерен просить полного оправдания. Перерыв и время после эфира собеседники провели в тишине, хотя обычно это время отведено для общения.

Некомпетентность Жукова особенно ярко проявляется на фоне более образованных, опытных и разносторонних спикеров. На это обратили внимание и слушатели «Эха». Они сравнили Познера и Жукова с «мэтром и мальчиком».

Кураторам Жукова, в том числе и главреду «Эха», придется усердно поработать над «иконой оппозиции», чтобы не потерять аудиторию. Сейчас же искусственно слепленная «звезда» либералов демонстрирует лишь некомплектность и неспособность мыслить самостоятельно.