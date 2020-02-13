Сервис MyBook назвал любимую книгу о любви у россиян

Москва, 13 февраля. Сервис MyBook провел назвал самую популярную в России электронную книгу о любви. Ей оказался известный эротический роман Э.Л. Джеймс «50 оттенков серого». На втором месте расположилась книга «До встречи с тобой» Джоджо Мойес, а на третьем — «После» Анны Тодд.

Такие результаты MyBook получил в результате исследования, которое сервис провел специально ко Дню Святого Валентина. Чтобы понять, какие любовные романы пользуются наибольшей популярностью, специалистам пришлось изучить более 230 тыс. профилей своих клиентов в 83 регионах России, рассказали РИА Новости в пресс-службе MyBook.

Выяснилось, что бестселлер «50 оттенков серого» с 2012 года прочитало свыше 200 тыс. человек, однако лавры самой цитируемой книги достались произведению, которое даже не попало в первую тройку. Речь идет о романе Сью Джонсон «Обними меня крепче». Оказалось, что читательницы сохраняли цитаты из этой книги более 8 тыс. раз.

Сервис также опубликовал статистику, на которой видно, в каких регионах России чаще всего читают книги о любви. Лидерами оказались Самарская область (10,2%), Татарстан (9,4%) и Петербург (9,4%).

Ранее сообщалось, что спрос на цветы и презервативы резко вырос в России в преддверии Дня Святого Валентина. Россияне также стали активнее покупать шоколадные конфеты, плюшевые игрушки, но при этом меньше тратить денег на отели. Кроме того, почти в три раза выросли продажи ароматических масел, в два раза — продажи воздушных шаров в виде сердец и свечей, в четыре раза — продажи нижнего белья.