Чебоксарский школьник получил портрет с автографом Путина

Москва, 13 февраля. Чебоксарский школьник Вадим Анисимов получил портрет с автографом президента России Владимира Путина в ответ на письмо, отправленное главе государства. Об этом сообщается на портале органов власти Чувашии.

Ученик 11-го класса школы №10 в Чебоксарах в начале года отправил российскому лидеру письмо. В нем он указал: «Я вас очень сильно уважаю и ценю ваш вклад в нашу страну». Молодой человек добавил, что хотел бы получить портрет президента с его автографом.

«Глава государства откликнулся на его просьбу и дал соответствующее поручение. Вадим вместе со своей мамой были приглашены на вручение в аппарат главного федерального инспектора по Чувашской Республике», — говорится в сообщении.

Главный федеральный инспектор по Чувашской Республике Геннадий Федоров в торжественной обстановке вручил подростку портрет с автографом Путина и пожелал молодому человеку успехов в учебе и на ЕГЭ, а также «быть ответственным и целеустремленным».

Мать школьника поблагодарила руководство республики за выполненную просьбу и призналась, что «очень приятно, что обращение не было оставлено без внимания».