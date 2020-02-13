День святого Валентина в 2020 году: история праздника, традиции

В России в преддверии Дня всех влюбленных вырос спрос на цветы и презервативы, сообщили аналитики исследовательского холдинга «Ромир».

Так, по данным холдинга, результаты проведенного исследования показывают, что с 12 февраля в России наблюдается рост спроса на презервативы (+69,6%), шоколадные конфеты (+64,5%), плюшевые игрушки (+40,3%) и конечно же цветы (+35,6%). При этом значительно снизились траты россиян на отели (20,1%). Полученные данные свидетельствуют о том, что для россиян пришедший с Запада праздник стал практически своим.

Отмечается День святого Валентина согласно григорианскому календарю, всегда в один и тот же день — 14 февраля. В 2020 году день всех влюбленных приходится на пятницу.

История праздника — Луперкалии

Существует несколько гипотез о возникновении Дня всех влюбленных. Одна из них связана с древним римским фестивалем под названием Луперкалии, который проходил каждый год с 13 по 15 февраля и был посвящен богу плодородия Луперка. Название праздника, как предполагают историки, происходит от слова «lupus» — волк, сам фестиваль они часто ассоциируют с Днем святого Валентина, так как оба праздника проводились в феврале, однако это не означает, что связь с Днем святого Валентина все же существует.

Тем не менее, часто говорят, что папа Геласий решил заменить языческий Луперкалии христианским «Праздником Сретения Пресвятой Девы Марии», учредив тем самым День всех влюбленных.

Легионер и покровитель влюбленных

Согласно другой легенде, Валентин был римским легионером, по совместительству врачом, который тайно исповедовал христианство, запрещенное в Древнем Риме. Он активно помогал влюбленным легионерам нарушать введенный в III веке императором Клавдием II запрет на женитьбу. Дело в том, что воинственный император искренне полагал, что его солдаты не должны отвлекаться от ратного дела на любовные дела.

Так, Валентин передавал записки своих сослуживцев к их возлюбленным и приносил ответы (эти письма считаются прообразом современных валентинок), и даже тайно венчал влюбленных по христианскому обряду. За нарушение запрета Императора Валентин был арестован и приговорен к смерти. К слову, находясь в заключении, бывший врач-легионер влюбился в дочь тюремщика Юлию, которой перед казнью и послал письмо-валентинку, поставив под объяснением в любви подпись «Твой Валентин». 14 февраля Валентина казнили.

Юлия же получила заветную записку уже после смерти возлюбленного и в память о мученической кончине легионера 14 февраля впоследствии стало не только днем памяти святого, но и праздником всех влюбленных.

В Западной Европе День святого Валентина начали отмечать с XIII века.

День святого Валентина в России и в мире

Несмотря на то, что 14 февраля — это День всех влюбленных, его могут праздновать не только те, у кого есть вторая половинка. День святого Валентина — это праздник, касающийся всех, кто в светлые, чистые и искренние чувства. Поэтому поздравления в этот день адресуются также друзьям, подругам и знакомым, мечтающим повстречать настоящую любовь.

В России День святого Валентина не является официальным праздником, тем не менее, все больше жителей РФ предпочитают отмечать его как в публичных местах, так и в узком семейном кругу. Тем не менее у нас давно существует свой День влюбленных — с 8 июля 2008 года во всех городах России отмечают День семьи, любви и верности. Его иногда еще называют День Петра и Февронии. Дело в том, что они ушли из земной жизни в один день, приняв в старости монашество, а спустя 300 лет их причислили к лику святых. Символом праздника считается ромашка — цветок, который пользуется особой популярностью у всех влюбленных.

В США принято дарить на День святого Валентина марципан. В Японии по традиции, влюбленные дарят друг другу сладости, чаще всего шоколад. Как это ни странно, но в Японии 14 февраля — это мужской праздник, соответственно, сильная половина получает больше подарков, чем женщины.

Во Франции в День всех влюбленных принято дарить драгоценности, что довольно серьезно бьет по кошельку французских мужчин. В Дании люди посылают друг другу засушенные белые цветы. В Великобритании, согласно традиции, незамужние девушки встают до восхода солнца, смотрят в окно на прохожих и первый увиденный ими мужчина и есть их суженый.

А вот в Саудовской Аравии этот праздник официально запрещен. Тому, кто нарушает закон и, допустим, дарит валентинку своему партнеру, грозит огромный штраф.