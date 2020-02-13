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День святого Валентина в 2020 году: история праздника, традиции

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День святого Валентина в 2020 году: история праздника, традиции

В России в преддверии Дня всех влюбленных вырос спрос на цветы и презервативы, сообщили аналитики исследовательского холдинга «Ромир».

Так, по данным холдинга, результаты проведенного исследования показывают, что с 12 февраля в России наблюдается рост спроса на презервативы (+69,6%), шоколадные конфеты (+64,5%), плюшевые игрушки (+40,3%) и конечно же цветы (+35,6%). При этом значительно снизились траты россиян на отели (20,1%). Полученные данные свидетельствуют о том, что для россиян пришедший с Запада праздник стал практически своим.

Отмечается День святого Валентина согласно григорианскому календарю, всегда в один и тот же день — 14 февраля. В 2020 году день всех влюбленных приходится на пятницу.

История праздника — Луперкалии

Существует несколько гипотез о возникновении Дня всех влюбленных. Одна из них связана с древним римским фестивалем под названием Луперкалии, который проходил каждый год с 13 по 15 февраля и был посвящен богу плодородия Луперка. Название праздника, как предполагают историки, происходит от слова «lupus» — волк, сам фестиваль они часто ассоциируют с Днем святого Валентина, так как оба праздника проводились в феврале, однако это не означает, что связь с Днем святого Валентина все же существует.

День святого Валентина в 2020 году: история праздника, традиции

Тем не менее, часто говорят, что папа Геласий решил заменить языческий Луперкалии христианским «Праздником Сретения Пресвятой Девы Марии», учредив тем самым День всех влюбленных.

Легионер и покровитель влюбленных

Согласно другой легенде, Валентин был римским легионером, по совместительству врачом, который тайно исповедовал христианство, запрещенное в Древнем Риме. Он активно помогал влюбленным легионерам нарушать введенный в III веке императором Клавдием II запрет на женитьбу. Дело в том, что воинственный император искренне полагал, что его солдаты не должны отвлекаться от ратного дела на любовные дела.

Так, Валентин передавал записки своих сослуживцев к их возлюбленным и приносил ответы (эти письма считаются прообразом современных валентинок), и даже тайно венчал влюбленных по христианскому обряду. За нарушение запрета Императора Валентин был арестован и приговорен к смерти. К слову, находясь в заключении, бывший врач-легионер влюбился в дочь тюремщика Юлию, которой перед казнью и послал письмо-валентинку, поставив под объяснением в любви подпись «Твой Валентин». 14 февраля Валентина казнили.  

День святого Валентина в 2020 году: история праздника, традиции

Юлия же получила заветную записку уже после смерти возлюбленного и в память о мученической кончине легионера 14 февраля впоследствии стало не только днем памяти святого, но и праздником всех влюбленных.

В Западной Европе День святого Валентина начали отмечать с XIII века.

День святого Валентина в России и в мире

Несмотря на то, что 14 февраля — это День всех влюбленных, его могут праздновать не только те, у кого есть вторая половинка. День святого Валентина — это праздник, касающийся всех, кто в светлые, чистые и искренние чувства. Поэтому поздравления в этот день адресуются также друзьям, подругам и знакомым, мечтающим повстречать настоящую любовь.

День святого Валентина в 2020 году: история праздника, традиции

В России День святого Валентина не является официальным праздником, тем не менее, все больше жителей РФ предпочитают отмечать его как в публичных местах, так и в узком семейном кругу. Тем не менее у нас давно существует свой День влюбленных — с 8 июля 2008 года во всех городах России отмечают День семьи, любви и верности. Его иногда еще называют День Петра и Февронии. Дело в том, что они ушли из земной жизни в один день, приняв в старости монашество, а спустя 300 лет их причислили к лику святых. Символом праздника считается ромашка — цветок, который пользуется особой популярностью у всех влюбленных.

В США принято дарить на День святого Валентина марципан. В Японии по традиции, влюбленные дарят друг другу сладости, чаще всего шоколад. Как это ни странно, но в Японии 14 февраля — это мужской праздник, соответственно, сильная половина получает больше подарков, чем женщины.

День святого Валентина в 2020 году: история праздника, традиции

Во Франции в День всех влюбленных принято дарить драгоценности, что довольно серьезно бьет по кошельку французских мужчин. В Дании люди посылают друг другу засушенные белые цветы. В Великобритании, согласно традиции, незамужние девушки встают до восхода солнца, смотрят в окно на прохожих и первый увиденный ими мужчина и есть их суженый.

А вот в Саудовской Аравии этот праздник официально запрещен. Тому, кто нарушает закон и, допустим, дарит валентинку своему партнеру, грозит огромный штраф.

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