Михайлов назвал одобрение СБ ООН резолюции Великобритании по Ливии попыткой сохранить лицо

Миссия Организации Объединенных Наций по поддержке Ливии (МООНПЛ) одобрила принятие Советом Безопасности ООН резолюции 2510 (2020), которая включает в себя главные тезисы международной берлинской конференции по урегулированию ливийского кризиса и якобы предполагает полное прекращение боевых действий, а также соблюдение оружейного эмбарго. В интервью Федеральному агентству новостей (ФАН) руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов отметил, что Западу абсолютно безразлична судьба ливийского народа, а принятая резолюция не принесет никаких позитивных изменений, поскольку является лишь попыткой ООН сохранить лицо в сложившейся ситуации.

Примечательно, что данная резолюция, предложенная Великобританией, не соответствует интересам ливийского народа, о чем ранее говорили представители Ливийской национальной армии (ЛНА). Также не стоит забывать, что Турция продолжает пренебрегать запретом ООН на поставки вооружений в Ливию в качестве поддержки так называемого Правительства национального согласия (ПНС) и все еще занимается переправкой сирийских наемников, что грозит эскалацией противостояния сторон конфликта.

По словам собеседника ФАН, ни США, ни Великобритания не хотят на самом деле прекращения противостояния между сторонами внутриливийского конфликта. Он подчеркнул, что при таком отношении вмешательство со стороны Турции во внутренние дела Ливии продолжится, и это никак не поспособствует реализации мирных процессов в этой стране.

«Западу совершенно безразличны интересы ливийского населения, это было наглядно показано еще в 2011 году. Не стоит забывать, что «правительство», сидящее в Триполи, является протурецким. У Запада кроме нефтяных интересов больше нет никаких интересов в Ливии, нет и желания поддерживать стабильность в регионе. Анархия и безвластие, которые сейчас происходят на ливийской территории, только на руку всем сторонникам этого конфликта, естественно, кроме самих жителей Ливии», — констатировал эксперт.

Кроме того, аналитик считает, что при сохранении подобной позиции Организации Объединенных Наций и западных стран, будет практически нереально добиться мира в Ливии. Михайлов уверен, что Анкара при таком подходе будет и дальше сотрудничать с марионеточным режимом Файеза Сарраджа, безнаказанно поставляя оружие и сирийских наемников Триполи.

«К сожалению, мы пока не можем наблюдать никакого позитивного развития ситуации при том хаосе, который творится на севере Африки, и при всех тех теневых взаимоотношениях, которые имеются у ПНС, сдержать поток поставок вооружений просто невозможно. Те же самые турки будут продолжать вооружать режим Файеза Сарраджа. У таких государств, как Соединенные Штаты и Великобритания, также и у стран-членов НАТО нет прямой заинтересованности в сохранении мира в Ливии — наоборот, они намерены сохранять ту ситуацию, которая там сейчас имеется», — добавил эксперт.

В заключение руководитель Бюро военно-политического анализа объяснил, что своими действиями международная организация хочет выглядеть миротворцем, совершенно ничего для этого не предпринимая. При этом он обратил внимание, что только российской дипломатии удалось добиться действительно значимых результатов, призвав противоборствующие стороны в Ливии к введению режима прекращения огня, а затем проведя переговоры в Москве, где участники пытались найти компромисс для дальнейшего выстраивания диалога между ЛНА и ПНС.

«ООН сейчас попросту пытается сохранить лицо, принимая подобные резолюции, которые никакой пользы ливийскому народу не принесут. Западу нужно, чтобы там [в Ливии] был конфликт, что мы сейчас и наблюдаем. Москва в данной ситуации занимает самую позитивную позицию, пытаясь на уровне МИД на своей площадке максимально свести стороны ливийского конфликта, усадить их представителей за стол переговоров. Мы со своей стороны делаем все, что можем, а за пустыми словами западного сообщества не скрываются какие-нибудь импульсы или действия», — резюмировал Александр Михайлов.

Напомним, что несмотря на взятые турецкой стороной на себя обязательства на международном саммите в Берлине касательно невмешательства иностранных государств в ливийский кризис и соблюдение оружейного эмбарго ООН, Анкара продолжает снабжать ПНС вооружениями и сирийскими наемниками. О турецких маршрутах поставок боеприпасов и военной техники в Триполи ранее сообщало Федеральное агентство новостей в специальном материале.