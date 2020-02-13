Средства от продажи пакета ЦБ в Сбербанке направят на реализацию посланий Путина

Москва, 13 февраля. Министр финансов Антон Силуанов заявил, что средства от продажи пакета Центробанка в Сбербанке направят на реализацию посланий президента России Владимира Путина Федеральному собранию.

На заседании правительства Силуанов пояснил, что деньги, вырученные с продажи ЦБ акций в Сбербанке, будут направлены в федеральный бюджет. На покупку будут направлены средства Фонда национального благосостояния, «которые превышают тот семипроцентный уровень, сверх которого мы имеем возможность инвестировать средства».

Силуанов назвал ее хорошей и доходной инвестицией. По его словам, на реализацию посланий президента необходимо дополнительно направить более 2 трлн рублей, из них 1,8 трлн рублей — из бюджета.

«И около 190 млрд рублей мы дополнительно прогнозируем расходы у субъектов Российской Федерации», — пояснил Силуанов.

Президент России Владимир Путин обратился с посланием к Федеральному собранию 15 января. Глава государства призвал провести комплексную работу по повышению рождаемости в стране. Кроме того, Путин говорил об улучшении благосостояния россиян и росте доходов.