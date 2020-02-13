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Победители Dollar Baby поделились воспоминаниями, как экранизировали рассказы Кинга

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Победители Dollar Baby поделились воспоминаниями, как экранизировали рассказы Кинга

Москва, 13 февраля. Томская школьница Диана Костырина будет экранизировать рассказ Стивена Кинга. Американский писатель продал ей права на произведение за один доллар. Сделка состоялась в рамках программы Dollar Baby, в которой принимает участие огромное количество студентов и школьников со всего мира. Кто-то из победителей навсегда связывает жизнь с кино, а кто-то просто приобретает интересный опыт.

Костырина будет экранизировать рассказ «Женщина в комнате». По условиям, хронометраж фильма не должен превышать 45 минут. Права на съемки выдаются на один год, а после съемок переходят к Кингу.

Американский писатель открыл проект Dollar Baby в конце 70-x. Фильм «Бугимен» режиссера Фрэнка Дарабонта стал первой работой снятой в рамках проекта. Первым русскоязычным режиссером, принявшим участие в программе, был Михаил Титов. Он снял мультфильм «Сражение» по рассказу «Поле боя».

Еще одним известным участником программы был Мэтью Роуни. Англо-индийский режиссер и соучредитель Rowney Brothers. В 2015 году он снял короткометражку «Чужими глазами». Фильм был удостоен множества номинаций, а его кинокарьера с тех пор продолжает стремительно идти вверх, передает телеканал «360».

 «Мы с актерами приняли участие в более чем 41 церемонии награждения, и самым ярким событием стало участие в The Los Angeles Film Awards и Rhode Island Comic Con», — вспоминает Роуни.

В свое время участником проекта был и сын известного российского актера Александра Домогарова. Он снял фильм «Детки в клетке», который вошел в сборник короткометражек «РУССКОЕ КРАТКОЕ. Выпуск №2». Александр рассказал, что изначально он не планировал отправлять заявку и написал сценарий намного раньше, чем узнал о проекте.

«Съемки этого фильма были настоящей школой кино, мы прошли через множество испытаний», —рассказал Домогаров-младший.

Еще одним человеком, открывшим удивительный мир кино благодаря программе, стал Джеймс Реннер. Мужчина с детства был большим фантом писателя. Сейчас ему 41 год. Он женат и воспитывает двух детей. В программе Dollar Baby участвовал 16 лет назад. Сегодня тяга к кино немного угасла, но он пишет книги и успешно развивается в сфере журналистики.

«Я где-то прочитал, что Фрэнк Дарабонт начал свою работу с помощью программы Dollar Baby. Однажды я спросил об этом его ассистентку, а она рассказала мне, как подать заявку», — вспоминает Реннер.

Заявку одобрили. Он получил разрешение экранизировать рассказ «Все, что ты любил когда-то, ветром унесет». Съемки помогли ему во многих отношениях. Его резюме теперь смотрится солиднее. Кроме того, через год после съемок он организовал первый кинофестиваль Dollar Baby в штате Мэн.

Джеймс считает, что  в программе однозначно стоит участвовать. Ведь она дает отличную платформу для начала карьеры.

Ранее ФАН сообщал, что Диана Костырина хочет отойти от первоисточника и изменить концовку экранизации рассказа Стивена Кинга. По ее словам, финал будет более оптимистичным и не оставит тяжкого осадка, который остается после прочтения рассказа 

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