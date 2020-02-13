«Хорошо сидим»: как устроились известные арестанты в российских тюрьмах

Российские тюрьмы часто становятся объектом повышенного внимания среди общественности. Порой причиной подобного интереса являются сами арестанты. В частности, всплывшие истории роскошного пребывания криминальных авторитетов и политиков в корне меняют представление о суровых реалиях таких мест заключения. Федеральное агентство новостей сделало подборку подобных громких историй.

Недавно в интернете распространились кадры дорогого застолья осужденного за убийство оппозиционного политика Бориса Немцова Заура Дадаева. Фото были опубликованы 3 июля 2018 года. Однако общественный резонанс они вызвали недавно.

На кадрах можно увидеть самого Дадаева в окружении других осужденных. Также запечатлена столовая колонии, актовый зал и комната для приема пищи, которая есть в каждом отряде. На столе видны яблоки, бананы, огурцы, тарелки с супом и соки.

Представители ИК-3, где отбывает срок Дадаев, в беседе с интернет-изданием Mash сообщили, что условия у осужденного такие же, как у всех, и ни о каких застольях там не слышали.

«Он сидит в колонии строгого режима. Сейчас у них отбой — Заур спит. К нему нет никаких замечаний по поведению и дисциплине. Оснований для проверки нет», — рассказали собеседники агентства.

Стоит отметить, что кадры «пиршества» появились в момент перевода Дадаева из строго режима в тюремный. Таким образом теперь он будет содержаться в камере, а не в отряде, и ему будет позволено больше передвигаться по территории.

История Дадаева напоминает скандал с банкетом Вячеслава Цеповяза, члена знаменитой банды Цапков, также отбывающего наказание. Напомним, криминальный авторитет был осужден за убийство 12 человек в станице Кущевская Краснодарского края.

Тогда на появившихся фото «Комсомольской правды» было видно, что стол ломился от более дорогих яств, нежели чем у Дадаева. В свободном доступе у лидера кровавой банды была возможность употреблять крабов, шашлыки и красную икру. По некоторой информации, жизнь успешного арестанта не ограничивалась едой, но также жил он в отдельном помещении, куда регулярно приводили даже «девочек по вызову».

В комментарии к данным кадрам Цеповяз все это отрицает. По его словам, на скандальных фото в руках у него не мобильник, а тетрис. Кроме того, он сообщил, что никогда не ел заморских деликатесов в тюрьме и не признает себя на некоторых снимках. Участник банды Цапков назвал данные факты ложью и провокацией.

Позже в Генпрокуратуре заявили, что никаких сомнений в подлинности снимков не возникает, а факты грубого нарушения режима в ИК-3 Амурской области установлены.

Замдиректор ФСИН ведомства Валерий Максименко сообщил, что скандальные фото Цеповяза были сделаны еще в 2015 году:

«Что тут скажешь, избежать коррупции в дальних регионах сложно, особенно если у преступника, который вступает в сговор с сотрудниками, дар убеждения и, главное, сумасшедшие деньги. По результатам проверки было наказано несколько сотрудников».

Однако не только пребывание убийц за решеткой привлекает внимание массовой публики. Так, бывший губернатор Кировской области Никита Белых, отбывающий наказание в колонии в Рязанской области, недавно был переведен из библиотеки в швейный цех.

Валерий Максименко в беседе с RT заявил, что Белых назначили заведующим библиотекой из-за «большого интеллекта, опыта, потенциала», полученного на государственной должности.

Решение руководства ФСИН о переводе экс-губернатора было связано с нарушением режима содержания. По информации из ведомства, комиссия центрального аппарата ФСИН проводила проверку в колонии и заметила, что Белых оборудовал в библиотеке комнату отдыха.

В библиотеке Белых занимался образованием остальных осужденных. Бывший политик развлекал всех различными конкурсами и викторинами, где главным призом были сигареты. Также он вел радиопередачу о литературе.

Известно, что швейный цех, где теперь трудится Белых, берет заказы на пошивы различных изделий, в том числе игрушек.

Экс-глава Кировской области получил 8 лет колонии за взятку в 150 тыс. евро. Приговор был вынес 1 февраля 2018 года.