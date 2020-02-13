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«Хорошо сидим»: как устроились известные арестанты в российских тюрьмах

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«Хорошо сидим»: Как устроились «успешные арестанты» в российских тюрьмах

Российские тюрьмы часто становятся объектом повышенного внимания среди общественности. Порой причиной подобного интереса являются сами арестанты. В частности, всплывшие истории роскошного пребывания криминальных авторитетов и политиков в корне меняют представление о суровых реалиях таких мест заключения. Федеральное агентство новостей сделало подборку подобных громких историй.

Недавно в интернете распространились кадры дорогого застолья осужденного за убийство оппозиционного политика Бориса Немцова Заура Дадаева. Фото были опубликованы 3 июля 2018 года. Однако общественный резонанс они вызвали недавно.

На кадрах можно увидеть самого Дадаева в окружении других осужденных. Также запечатлена столовая колонии, актовый зал и комната для приема пищи, которая есть в каждом отряде. На столе видны яблоки, бананы, огурцы, тарелки с супом и соки.

Как устроились «успешные арестанты» в российских тюрьмах: подборка громких историй

Представители ИК-3, где отбывает срок Дадаев, в беседе с интернет-изданием Mash сообщили, что условия у осужденного такие же, как у всех, и ни о каких застольях там не слышали.

 «Он сидит в колонии строгого режима. Сейчас у них отбой — Заур спит. К нему нет никаких замечаний по поведению и дисциплине. Оснований для проверки нет», — рассказали собеседники агентства.

Стоит отметить, что кадры «пиршества» появились в момент перевода Дадаева из строго режима в тюремный. Таким образом теперь он будет содержаться в камере, а не в отряде, и ему будет позволено больше передвигаться по территории.

Как устроились «успешные арестанты» в российских тюрьмах: подборка громких историй

История Дадаева напоминает скандал с банкетом Вячеслава Цеповяза, члена знаменитой банды Цапков, также отбывающего наказание. Напомним, криминальный авторитет был осужден за убийство 12 человек в станице Кущевская Краснодарского края.

Тогда на появившихся фото «Комсомольской правды» было видно, что стол ломился от более дорогих яств, нежели чем у Дадаева. В свободном доступе у лидера кровавой банды была возможность употреблять крабов, шашлыки и красную икру. По некоторой информации, жизнь успешного арестанта не ограничивалась едой, но также жил он в отдельном помещении, куда регулярно приводили даже «девочек по вызову».

«Хорошо сидим»: Как устроились «успешные арестанты» в российских тюрьмах

В комментарии к данным кадрам Цеповяз все это отрицает. По его словам, на скандальных фото в руках у него не мобильник, а тетрис. Кроме того, он сообщил, что никогда не ел заморских деликатесов в тюрьме и не признает себя на некоторых снимках. Участник банды Цапков назвал данные факты ложью и провокацией.

Позже в Генпрокуратуре заявили, что никаких сомнений в подлинности снимков не возникает, а факты грубого нарушения режима в ИК-3 Амурской области установлены.

Как устроились «успешные арестанты» в российских тюрьмах: подборка громких историй

Замдиректор ФСИН ведомства Валерий Максименко сообщил, что скандальные фото Цеповяза были сделаны еще в 2015 году:

«Что тут скажешь, избежать коррупции в дальних регионах сложно, особенно если у преступника, который вступает в сговор с сотрудниками, дар убеждения и, главное, сумасшедшие деньги. По результатам проверки было наказано несколько сотрудников».

Как устроились «успешные арестанты» в российских тюрьмах: подборка громких историй

Однако не только пребывание убийц за решеткой привлекает внимание массовой публики. Так, бывший губернатор Кировской области Никита Белых, отбывающий наказание в колонии в Рязанской области, недавно был переведен из библиотеки в швейный цех.

Валерий Максименко в беседе с RT заявил, что Белых назначили заведующим библиотекой из-за «большого интеллекта, опыта, потенциала», полученного на государственной должности.

Решение руководства ФСИН о переводе экс-губернатора было связано с нарушением режима содержания. По информации из ведомства, комиссия центрального аппарата ФСИН проводила проверку в колонии и заметила, что Белых оборудовал в библиотеке комнату отдыха.

В библиотеке Белых занимался образованием остальных осужденных. Бывший политик развлекал всех различными конкурсами и викторинами, где главным призом были сигареты. Также он вел радиопередачу о литературе.

Известно, что швейный цех, где теперь трудится Белых, берет заказы на пошивы различных изделий, в том числе игрушек.

Экс-глава Кировской области получил 8 лет колонии за взятку в 150 тыс. евро. Приговор был вынес 1 февраля 2018 года.

«Хорошо сидим»: Как устроились «успешные арестанты» в российских тюрьмах

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