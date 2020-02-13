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Расторгуев уклонился от ответа на вопрос о размере пенсии

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Расторгуев уклонился от ответа на вопрос о размере пенсии

Москва, 13 февраля. Вокалист группы «Любэ» Николай Расторгуев собирается зарабатывать на жизнь выступлениями до конца жизни. Об этом народный артист РФ заявил, комментируя размер своей пенсии.

На совместной пресс-конференции Расторгуева с продюсером «Любэ» Игорем Матвиенко журналисты спросили насколько большую пенсию получает 62-летний артист.

«Однажды наш музыкант спросил, какая у меня пенсия, и когда я назвал сумму, он сказал: «И как ты на это вообще живешь?» Точных цифр я уже не назову, не помню», — рассказал Расторгуев, передает Kp.ru.

Представители СМИ попытались выяснить хотя бы примерную сумму выплат, но Расторгуев также уклонился от ответа.

«Я знаю, что в Москве есть надбавка к пенсии, в частности, народным артистам РФ, а я все-таки народный. Но даже не знаю, оформлял я ее, получаю ее или нет», — отметил музыкант.

Он также добавил, что не намерен уходить на пенсию.

«Скажу одно: я собираюсь выступать, пока в крышку гроба не забьют последний гвоздь, поэтому жить на пенсию для меня не актуально», — заключил артист.

Ранее, звезды российского шоу-бизнеса озвучили размеры социальных выплат, которые они получают от государства. Так, пенсия исполнителя Юрии Лозы составляет 12 тысяч рублей, юморист Евгений Петросян отметил, что его пенсия — «двадцать с лишним тысяч», а руководитель «Ералаша» Борис Грачевский завил о 27 тысячах пособия, передавало Федеральное агентство новостей.

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Источник: Kp.ru
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