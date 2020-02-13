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Учащихся начальных классов в России будут кормить бесплатно

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Учащихся начальных классов в России будут кормить бесплатно

Москва, 13 февраля. Госдума приняла во втором чтении проект о качественном и здоровом питании школьников. Автором документа выступили депутаты и сенаторы во главе с председателем нижней палаты парламента Вячеславом Володиным и спикером Совфеда Валентиной Матвиенко, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Законодательная инициатива направлена на реализацию послания президента РФ Владимира Путина. Глава государства в документ внес поправку, согласно которой учащихся начальных классов не менее одного раза в день будут кормить бесплатно. Речь идет о «наличии горячего блюда, не считая горячего напитка».

Как ожидается, финансирование будет осуществляться за счет средств из федерального бюджета, бюджетов субъектов РФ, а также местных бюджетов и «иных источников финансирования, предусмотренных законодательством».

«Это важная социальная инициатива, принятие которой позволит каждому школьнику младших классов независимо от того, живет он в городе или селе, бесплатно обедать в школе. Законопроект направлен на укрепление здоровья наших детей», — прокомментировал принятое решение Володин.

Напомним, во время выступления перед Федеральным собранием президент РФ Владимир Путин поручил обеспечить бесплатным горячим питанием всех российских школьников с первого по четвертый класс включительно с 1 сентября 2023 года.

Владимир Путин напомнил, что родители получают больше возможностей работать, когда их ребенок становится школьником, однако расходы семьи при этом возрастают. Поэтому поддержка государства здесь крайне важна.

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