Лукашенко сравнил Белоруссию со Швейцарией

Минск, 13 февраля. Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал республику Беларусь восточной Швейцарией. Об этом он рассказал во время встречи с главой швейцарского внешнеполитического ведомства Иньяцио Кассисом в Минске.

Руководитель федерального департамента иностранных дел Швейцарии Кассис 12–13 февраля находится с визитом Белоруссию. Он побеседовал с белорусским лидером.

«Часто, когда говорят о Белоруссии, говорят, что это восточная Швейцария. Я абсолютно не возражаю против такого определения», — сказал Лукашенко.

Как уточнил президент, благоприятный статус Швейцария заслужила благодаря своей политике, постоянному нейтралитету и «очень большой порядочности во взаимоотношениях с другими государствами».

Дипломат из Швейцарии подчеркнул, что быть для Минска примером — честь для его страны. Лукашенко объяснил, что между Белоруссией и Швейцарией есть небольшие отличия, в частности, в ландшафте. По словам Лукашенко, в Белоруссии нет гор и, соответственно, привлекательных для туристов горнолыжных курортов.

Ранее Лукашенко заявил, что некоторые российские СМИ и Telegram-каналы публикуют антибелорусские сообщения. Политик заявил, что уже обсуждал эту тему на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным и с бывшим премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым.

Напомним, что в последний раз лидеры России и Белоруссии встречались 7 февраля в Сочи. Стороны обсудили интеграцию двух стран в рамках создания Союзного государства, а также вопросы, имеющие отношение к нефти и газу.