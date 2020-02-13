Манукяна назвали «каблуком» из-за комплимента «королеве» Бузовой

Москва, 13 февраля. Интернет-пользователи развязали войну на странице певицы и телеведущей Ольги Бузовой из-за ее ухажера, блогера Давида Манукяна.

34-летняя знаменитость подогревает интерес поклонников к своему роману с блогером публикациями в социальных сетях и совместными с Манукяном фотографиями. На одном из последних постов Бузова позирует с кольцом на пальце и татуировкой, которую она сделала вместе со своим новым возлюбленным.

В комментариях к записи отметился и Манукян. Он назвал девушку королевой. Комплимент взорвал комментарии — Манукяна посчитали «каблуком» и обвинили в подлости, подхалимстве и меркантильности. По мнению интернет-пользователей, блогер пиарится на имени звезды «Дома-2», и это видно невооруженным взглядом.

Однако возлюбленного певицы поспешили защитить ее фанаты. Они считают, что главное — счастливые отношения Бузовой, которая так долго пытается построить их. По их мнению, Манукян — «не каблук, а настоящий мужчина», пишут «Вести Подмосковья».

В прошлом году ходили слухи, что Бузова состоит в романтических отношениях с Манукяном, но поклонники звезды сомневались в достоверности информации из-за участия девушки в проекте «План Б». В конце года знаменитая ведущая подтвердила, что встречается с Манукяном.