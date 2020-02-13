В России хотят в пять раз повысить штрафы за торговлю насваем и снюсом

Москва, 13 февраля. Госдума приняла в первом чтении проект, ужесточающий ответственность за продажу насвая и снюса. Автором поправок в Кодекс об административных правонарушениях выступил депутат Рафаэль Марданшин, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Согласно документу, штраф за оптовую или розничную торговлю соответствующими веществами для граждан составит от 15 до 20 тысяч рублей (сейчас — от двух до четырех тысяч рублей), должностных лиц — от 30 до 50 тысяч рублей (сейчас — от 7 до 12 тысяч рублей), юридических лиц — от 100 до 150 тысяч рублей (сейчас — от 40 до 60 тысяч рублей).

В беседе с ФАН принятое решение прокомментировал депутат Владимир Синяговский. По его словам, сосательный и жевательный табак стремительно распространяется среди подростков из-за своей дешевизны и доступности. Ситуация требует незамедлительного вмешательства, так как данные вещества наносят серьезный удар по здоровью.

«Поправки в Административный кодекс, прежде всего, направлены на охрану здоровья молодого поколения. Неокрепший организм подростка в первую очередь находится в группе риска», — сказал Синяговский.

Представитель фракции «Единая Россия» обратил внимание, что к нему на личных приемах неоднократно обращались жители Краснодарского края с просьбой «законодательно поддержать борьбу с этим злом».